معاون امور رسانه و تبلیغات وزیر فرهنگ:
همبستگی ملی و امنیت روانی اولویت اصلی در دوران نبرد است/ دقت نباید قربانی سرعت شود
معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در همایش وبیناری «نقش روشنگری رسانه جنگ رمضان»، ضمن تقدیر از مجاهدت ۴۱ روزه خبرنگاران مازندران در پاسداری از پرچم نظام، تأکید کرد که در شرایط بحرانی، صیانت از امنیت روانی جامعه وظیفهای خطیر است و رسانهها نباید اجازه دهند رقابتهای هیجانی و سرعت در اطلاعرسانی، دقت و اعتبار خبری آنها را خدشهدار کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا نوروزپور، معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح امروز یکشنبه در همایش وبیناری که با موضوع «نقش روشنگری رسانه جنگ رمضان» برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای مظلوم مدرسه و سرداران سرافراز اسلام، به تشریح الزامات اخلاقی و حرفهای رسانهها در ایام حساس کنونی پرداخت.
نوروزپور، گفت: جا دارد از برگزاری این نشست که با همت اداره کل ارشاد مازندران، خانه مطبوعات و بسیج رسانه برگزار شد تقدیر نماییم و همچنین از مجاهدت ۴۱ روزه خبرنگاران استان در پاسداری از پرچم نظام قدردانی میکنیم.
معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ با اشاره به ویژگیهای خاص جغرافیایی و اجتماعی استان مازندران اظهار داشت: مدیریت همزمان میلیونها هموطن با گویشها، لهجهها و هویتهای مختلف در یک جغرافیای محدود، آن هم در شرایط بحرانی، یک هنر مدیریتی و رسانهای است. در این نبرد ۴۱ روزه، کوچکترین گزارش تحلیلنشده یا نادرست میتوانست منجر به تنشهای اجتماعی و درگیریهای محلی شود، اما هوشیاری رسانههای مازندران مانع از هرگونه تقابل هویتی شد.
وی با تبیین مأموریتهای اصلی رسانه در دوران بحران تصریح کرد: مهمترین وظیفه یک رسانه مسئول، سنجش تمامی اخبار بر مدار همبستگی ملی است. جامعه ما به دلیل سالها تحریم ظالمانه و تهدیدهای دائمی آمریکا، پیش از جنگ نیز با چالشهایی در حوزه امنیت روانی روبرو بوده است؛ لذا در ایام نبرد، صیانت از این امنیت روانی صدچندان اهمیت مییابد و رسانهها باید از هرگونه اقدامی که منجر به کاهش تابآوری جامعه میشود، پرهیز کنند.
نوروزپور در بخش دیگری از سخنان خود به عنصر رقابت در اطلاعرسانی اشاره کرد و گفت: گرچه سرعت در مقابله با اخبار جعلی (فیکنیوز) حیاتی است، اما نباید "دقت" را قربانی "سرعت" کرد. انتشار هرگونه تحلیل، خبر یا تصویر بدون اطمینان کامل، نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه به همبستگی ملی میشود، بلکه اعتبار رسانه را نیز نزد افکار عمومی از بین میبرد.
وی تأکید کرد: اعتبار یک رسانه محلی برای مخاطبانش بسیار حساستر از رسانههای سراسری است. اصلاح و تکذیب مکرر اخبار توسط رسانههای بومی، اعتماد جامعه نسبت به مرجعیت خبری داخلی را سلب میکند. رسانههای مازندران باید مراقب باشند که در دام هیجانات لحظهای نیفتند تا رابطه عمیق میان رسانه و جامعه حفظ شود.