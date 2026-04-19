انهدام مهمات عملنکرده جنگ رمضان در سواحل میاندورود / پاکسازی کامل منطقه گهرباران برای تأمین امنیت شهروندان
عملیات تخصصی گروههای فنی و کارشناسان نظامی برای خنثیسازی و انهدام مهمات باقیمانده از دوران «جنگ رمضان» در منطقه ساحلی گهرباران شهرستان میاندورود با موفقیت انجام شد.
به گزارش ایلنا، در راستای اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به ادوات جنگی و تأمین ایمنی پایدار در مناطق ساحلی استان مازندران، تیمهای متخصص خنثیسازی امروز عملیات انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده را در شهرستان میاندورود به اجرا درآوردند.
این عملیات که در منطقه ساحلی «گهرباران» متمرکز بود، بخشی از زنجیره اقدامات پدافندی و صیانتی پس از جنگ رمضان است که با هدف رفع خطرات احتمالی برای ساکنان منطقه و مسافران انجام میشود.
گروههای فنی حاضر در محل با رعایت تمامی استانداردهای ایمنی، بقایای مهمات شناساییشده را منهدم کردند. در همین راستا، مسئولان اجرایی ضمن قدردانی از همراهی و سعهصدر مردم شریف منطقه میاندورود، تأکید کردند که روند بازرسی و پاکسازی کامل سواحل تا اطمینان قطعی از ایمنی صددرصدی منطقه با جدیت ادامه خواهد داشت.