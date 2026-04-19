به گزارش ایلنا، محمد محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، در نخستین همایش رسانه‌ای استان که پس از پایان جنگ رمضان و به‌صورت وبیناری برگزار شد، با خیرمقدم به میهمانان ویژه از جمله «عظیمی» مدیرکل رسانه‌های اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد، «منتجبی» مدیرکل دفتر توسعه رسانه و «دکتر اسفندیار»، از مجاهدت‌های شبانه‌روزی جامعه رسانه‌ای استان در دوران بحران قدردانی کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی از ظرفیت‌های رسانه‌ای استان اظهار داشت: مازندران با دارا بودن ۱۹ روزنامه، ۴۴ هفته‌نامه، ۵ دوهفته‌نامه، ۳۵ ماهنامه، ۵۰ فصلنامه، ۱۵ دوفصلنامه و یک سالنامه، در کنار ۲۰۰ نشریه برخط و ۱۴۸ نشریه غیربرخط، مجموعاً با ۵۱۷ مجوز رسانه‌ای، یکی از قطب‌های تأثیرگذار اطلاع‌رسانی در کشور است.

محمدی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده قبل از شروع درگیری‌ها تصریح کرد: ۱۰ روز پیش از آغاز جنگ رمضان، قرارگاه‌های رسانه‌ای استان را سازماندهی کردیم. ۲ قرارگاه در مرکز استان و ۲۱ قرارگاه در شهرستان‌های مختلف شکل گرفت که حاصل فعالیت آن‌ها تولید و انتشار بیش از ۸۰ عنوان محتوای چندرسانه‌ای، ۵۰۰ اثر ادبی، ۷۰ سرود و نماهنگ و ده‌ها تولید هنری در حوزه تجسمی بود.

وی افزود: برای نخستین بار در کشور، طرح "موکب هنرمندان" را در ۸ نقطه استان اجرا کردیم که به پایگاهی برای مدیریت تولیدات رسانه‌ای و اجرای برنامه‌های میدانی و خیابانی تبدیل شد و الگویی برای سایر استان‌ها گردید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران با تبیین ارکان پیروزی در این نبرد گفت: اعتقاد بنده بر این است که این دفاع سه ضلع اصلی داشت؛ ضلع اول نیروهای مقتدر نظامی (سپاه و ارتش)، ضلع دوم مردم غیور در صحنه و ضلع سوم، جریان تولید محتوا و رسانه بود. رسانه‌های ما با امیدآفرینی و تأمین امنیت روانی، اجازه ندادند فضای جامعه ملتهب شود.

محمدی در ادامه به شرایط ویژه جغرافیایی استان اشاره کرد و گفت: در حالی که جمعیت ثابت مازندران ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است، در زمان وقوع بحران میزبان بیش از ۱۰ میلیون مسافر بودیم. مدیریت امنیت روانی و تأمین ارزاق و بنزین برای جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، کار طاقت‌فرسایی بود که بخش بزرگی از آرامش آن مدیون اطلاع‌رسانی صحیح رسانه‌ها بود.

وی خاطرنشان کرد: اولین خبرهایی که مانع از هجوم مردم به جایگاه‌های سوخت و نانوایی‌ها شد و آرامش را به جامعه بازگرداند، توسط خبرگزاری‌های همین استان منتشر شد. جامعه رسانه‌ای مازندران نشان داد که با تمام توان پای کار ایران، جمهوری اسلامی و امنیت مردم ایستاده است.

انتهای پیام/