تخریب و اوار برداری ۱۰ واحد مسکونی و تجاری در جنگ اخیر در اسلامآبادغرب
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از تخریب و آوار برداری هفت واحد مسکونی و سه واحد تجاری در شهرستان اسلام آبادغرب در روزهای اخیر خبر داد و گفت: این نهاد به هموطنان در استان اطمینان میدهد که تا پایان بازسازی همه واحدها در کنار آنها خواهد بود.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، شمس الله خدادادی در جمع خبرنگاران افزود: تخریب و آواربرداری این ۱۰ واحد در شهرستان اسلامآبادغرب توسط ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن استان کرمانشاه انجام شد.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن استان کرمانشاه، بیشترین حمایت را در خصوص بازسازی و اسکان موقت آسیبدیدگان جنگ تحمیلی سوم را داشته است، ادامه داد: این استان در پرداخت ودیعه مسکن واحدهای غیرقابل سکونت، تخریبی و تعمیری با همکاری عالی بانک مسکن پیشرو بوده است.
مدیرکل بنیاد انقلاب اسلامی استان کرمانشاه گفت: بنیاد مسکن استان کرمانشاه همچنان حمایتهای لازم را تا عادی شدن شرایط ادامه میدهد و تا آخرین مراحل بازسازی در کنار مردم خواهد بود.
خدادادی اضافه کرد: ۱۴ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیبدیده در جنگ اخیر در استان کرمانشاه توسط بنیاد مسکن این استان ارزیابی شد که نشان داد این استان در این زمینه رتبه نخست عملکرد کشور را به خود اختصاص داده است.
او گفت: در مجموع ۱۴ شهرستان استان کرمانشاه دچار خسارت شدند که برای ارزیابی دقیق، ۱۵ پایگاه توسط بنیاد مسکن تشکیل، ۵۰ اکیپ فعال و ۱۸۰ نفر ارزیاب به صورت شبانهروزی برای ثبت و ضبط خسارتها فعالیت کردند. راهاندازی سامانه پیامکی و تلفن گویا نیز دسترسی سریع مردم را فراهم کرد؛ به گونهای که همکاران ما حداکثر تا ۳ یا ۴ ساعت پس از تماس در محل حاضر میشدند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع ۱۴ هزار واحد خسارتدیده، تعداد ۱۳۸ واحد تخریبی (معادل یک درصد کل خسارتها)، ۶ هزار و ۸۹۲ واحد تعمیری (۴۹ درصد) و هفت هزار و ۳۷ واحد با خسارت جزئی (۵۰ درصد) است؛ همچنین بیشترین میزان خسارت در شهرستانهای کرمانشاه، اسلامآباد غرب و ثلاث باباجانی و کمترین میزان در قصرشیرین و سرپل ذهاب ثبت شده است.
به گفته خدادادی از مجموع خسارتهای جزئی، سه هزار و ۴۴۲ فقره به مبلغ ۲۸ میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین ۸۶ مالک واحدهای تخریبی، بلاعوض اسکان موقت دریافت کردند و مردم از این بابت رضایت کامل داشتند و ۲ هزار و ۱۶۵ فقره از اصناف نیز برای دریافت خسارتهای معیشتی معرفی شدهاند.