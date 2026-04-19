رئیس جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

تولید بیش از ۴۰ هزار تن گوشت قرمز در قزوین

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از دستیابی این استان به رکورد تولید ۴۰ هزار تن گوشت قرمز در سال گذشته خبر داد و این دستاورد را نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای بخش دامپروری استان دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرامرز حریری مقدم، با اشاره به اینکه این میزان تولید از پیش‌بینی‌های اولیه نیز فراتر رفته است، تأکید کرد که این موفقیت حاصل تلاش مستمر واحدهای دامپروری صنعتی، نیمه‌صنعتی و سنتی استان است که در مجموع ۳۴۰۰ واحد را شامل می‌شود.

وی با برشمردن عواملی چون ارتقای سطح بهداشت دام، بهبود تغذیه، توسعه اصلاح نژاد و گسترش خدمات دامپزشکی به عنوان دلایل اصلی این افزایش تولید، خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی در سال جاری با تمرکز بر ارائه آموزش‌های تخصصی به دامداران، تأمین نهاده‌های دامی و نظارت دقیق بر واحدهای تولیدی، در راستای بهبود ضریب تبدیل خوراک به گوشت و کاهش هزینه‌های تولید گام برمی‌دارد.

حریری مقدم، حمایت از دامداران خرد و روستایی را از اولویت‌های این سازمان برشمرد و بیان داشت: افزایش تولید گوشت قرمز نه تنها نیازهای داخلی استان را تأمین می‌کند، بلکه نقشی کلیدی در تنظیم بازار و جلوگیری از کمبودهای احتمالی ایفا نموده و به تقویت امنیت غذایی کشور کمک شایانی می‌نماید.

در پایان، وی بر عزم جدی سازمان جهاد کشاورزی برای تداوم رشد تولید، افزایش بهره‌وری و حمایت همه‌جانبه از فعالان بخش دامپروری با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد تا شاهد روندی باثبات و رو به رشد در تولید گوشت قرمز استان در سال‌های آتی باشیم.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
