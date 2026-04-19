ثبت ۱۸۶۲۹ حادثه ترافیکی و ۵۴۱۱۲ حادثه غیرترافیکی در استان یزد

به گزارش ایلنا از یزد، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اظهارکرد: در سال ۱۴۰۴؛ تعداد ۱۸۶۲۹ حادثه ترافیکی و ۵۴۱۱۲ حادثه غیرترافیکی در استان یزد رخ داده است که ۱۲۹۱۲ نفر توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه درمان و ۵۳۰۶۷ نفر به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: در سال گذشته تعداد ۲۳۸ هزار و ۲۲۶ تماس با اورژانس۱۱۵ برقرار شده است و متاسفانه ۱۴۸ نفر در صحنه حادثه ترافیکی و ۱۳۷۶ نفر در صحنه غیرترافیکی، قبل از رسیدن آمبولانس فوت کردند.

سهیلی تصریح کرد: ۷۳ مورد ماموریت اورژانس هوایی و ۶۳ مورد احیای موفق قلبی _ ریوی نیز توسط پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی استان به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/