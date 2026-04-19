مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد:

تولید ۳ میلیون نهال در قزوین؛ گامی بلند در توسعه باغبانی استان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید و عرضه حدود ۳ میلیون اصله نهال در نهالستان‌های مجاز این استان خبر داد و این موفقیت را گامی مهم در جهت توسعه و ارتقاء بخش باغبانی استان قزوین دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد پیله فروش با اشاره به تنوع گونه‌های نهال تولید شده، اعلام کرد که این نهال‌ها شامل انواع دانه‌دار، هسته‌دار (از جمله گردو، انگور و زیتون) و همچنین پایه‌های کشت بافتی می‌باشند.

وی افزود که از این تعداد، حدود ۴۵۰ هزار اصله نهال با دریافت شناسه یا لیبل، کیفیت و اصالت خود را تضمین کرده‌اند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به فعالیت ۱۷ نهالستان دارای مجوز در این استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد، دو نهالستان به عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، انواع پایه‌های کشت بافتی دانه‌دار و هسته‌دار را تولید و به بازار عرضه می‌کنند.

وی همچنین از فعالیت یک باغ مادری در استان قزوین خبر داد که به عنوان یکی از چهار باغ مادری مورد تأیید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در کشور، نقش بسزایی در تأمین پیوندک ارقام جدید و تجاری گردو ایفا می‌کند. این باغ مادری سالانه قادر به تولید بیش از یک میلیون چشمه پیوندک است که نویدبخش آینده‌ای روشن برای تولید محصولات باغی با کیفیت در استان قزوین است.

این دستاوردها نشان‌دهنده تلاش مستمر مسئولان و فعالان بخش کشاورزی استان قزوین در راستای خودکفایی، توسعه پایدار و ارائه محصولات باکیفیت به کشاورزان منطقه و کشور است.

