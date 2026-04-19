تمامی تلاش خود را برای ارائه تسهیلات لازم به کار خواهیم بست

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین به ریاست محمدرضا صفی‌خانی، معاون اقتصادی استاندار و با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

صفی‌خانی در این جلسه با تاکید بر اهمیت رفع موانع تولید گفت: تلاش ما بر این است تا با برگزاری مستمر این جلسات و شنیدن مستقیم مشکلات تولیدکنندگان، بتوانیم راهکارهای عملیاتی برای حمایت از واحدهای صنعتی استان بیابیم.

وی افزود: سال جاری سومین جلسه از این سری کارگروه‌ها است و ما مصمم هستیم تا با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط فضایی مساعد برای رشد و شکوفایی تولید در استان قزوین فراهم آوریم.

معاون اقتصادی استاندار افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش روی تولید از اولویت‌های اصلی استانداری است و تمامی تلاش خود را برای تسهیل فرآیندها و ارائه تسهیلات لازم به کار خواهیم بست تا شاهد رونق اقتصادی در استان باشیم.

