هشدار مدیریت بحران مازندران نسبت به احتمال آتشسوزی در جنگلها
به گزارش ایلنا، اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران با صدور اطلاعیهای مهم، نسبت به افزایش دمای هوا و احتمال وقوع آتشسوزی در عرصههای جنگلی و منابع طبیعی استان طی ۲۴ ساعت آینده هشدار داد.
در این اطلاعیه با اشاره به ورود گسترده گردشگران به استان و پیشبینی افزایش دما، از کشاورزان، دامداران و مسافران خواسته شده است از روشن کردن هرگونه آتش در محیطهای طبیعی و فضای باز جداً خودداری کنند.
مدیریت بحران استان همچنین تأکید کرد: رهاسازی مواد شیشهای و بطریهای پلاستیکی در جنگلها و مراتع به دلیل خاصیت ذرهبینی، میتواند منجر به اشتعال علوفههای خشک و ایجاد کانونهای آتش شود؛ لذا شهروندان از رها کردن این اشیاء و همچنین پرتاب ته سیگار یا کبریت در طبیعت خودداری نمایند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، بر ممنوعیت سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی در مزارع تأکید شده و از عموم مردم درخواست شده است در صورت مشاهده هرگونه حریق، بلافاصله موضوع را به ادارات منابع طبیعی، محیطزیست، دهیاریها یا مراکز امدادی اطلاع دهند تا با بسیج امکانات، عملیات مهار در کمترین زمان ممکن انجام شود.