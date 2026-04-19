کشت بهاره در آذربایجان غربی آغاز شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، از آغاز عملیات اجرایی کشتهای بهاره در سطح استان خبر داد و گفت: سیاست اصلی این سازمان بر افزایش بهرهوری مصرف آب و راندمان تولید با استفاده از توسعه برنامه های ترویجی و آموزشی به بهره برداران متمرکز شده است.
به گزارش ایلنا، محمد رضا اصغری با تشریح جزئیات اقدامات انجام یافته در خصوص کشتهای بهاره، اظهار داشت: دستورالعملها و برنامههای عملیاتی برای کشت محصولات اساسی از جمله چغندرقند در سطح ۳۲ هزار هکتار، دانههای روغنی در سطح ۵ هزار هکتار، حبوبات ۷۹ هزار و ۲۰۰ هکتار و همچنین آفتابگردان آجیلی در سطح ۲۶ هزار هکتار ابلاغ شده است.
اصغری تصریح کرد: همچنین، برنامههای الگوی کشت برای محصول سیبزمینی و پیاز در سطح ۴ هزار و ۲۵۰ هکتار و گوجهفرنگی در سطح ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار نیز تدوین و به کشاورزان اعلام گردیده است.
وی خاطر نشان کرد: قرارداد کشت چغندرقند توسط کارخانجات قند انجام گرفته و عملیات کشت از ابتدای فروردین ماه تاکنون در سطح ۱۵ هزار و ۳۸۲ هکتار آغاز شده است.
وی همچنین با اشاره به برنامهریزی برای کشت مزارع چغندرقند با آرایش کشت ۵۰*۲۵ و همچنین افزایش آگاهی چغندرقند کاران با برگزاری برنامه های آموزشی و ترویجی، افزود: ۸ دستگاه کارنده ویژه برای تسریع در عملیات کشت نیز تأمین شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، افزایش بهرهوری مصرف آب را یکی از محورهای اصلی فعالیتهای سازمان عنوان کرد و توضیح داد: در همین راستا، توسعه روشهای نوین آبیاری مانند آبیاری نوار تیپ، تغییر آرایش کشت از تکردیفه به دوردیفه که موجب افزایش ۴۰ درصدی راندمان تولید و کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب ، کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری اقتصادی میشود، اجرای کشت نشایی و بهبود تغذیه گیاهی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.