معاون استاندار گلستان خبرداد:
تقویت ناوگان خودروهای عملیاتی صنعت برق گلستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان از تقویت ناوگان خودروهای عملیاتی صنعت برق گلستان عملیاتی خبر داد.
به گزارش ایلنا از گلستان، سیدمهدی مهیائی در حاشیه رونمایی از ناوگان جدید خودروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد اظهار داشت: ۱۷ دستگاه خودروی عملیاتی برای ماموریتهای متنوع عملیاتی نیروهای اتفاقات، تعمیرات و ارائه خدمت بیشتر و مطلوبتر به مشترکین استان اضافه شد.
وی افزود: این خودروها شامل ۵ دستگاه وانت کارون ۵s با باکس، ۵ دستگاه وانت کارون اتفاقات، یک دستگاه کامیون کشنده فوتون، ۵ دستگاه ون اینرودز عملیاتی و یک دستگاه کامیون بنز به همراه جرثقیل با اعتبار بالغ بر ۶۶ میلیارد تومان خریداری و برای انجام مأموریتهای عملیاتی و خدماترسانی هرچه بهتر به مشترکان در نقاط مختلف استان مجهز شدند.