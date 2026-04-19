معاون عمرانی استاندار لرستان عنوان کرد:
پرداخت ودیعه مسکن به ۷۴ درصد آسیبدیده جنگ رمضان در استان
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: تاکنون ۱۰۰ نفر از آسیبدیدگان حادثه جنگ رمضان در استان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۷۴ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز یکشنبه سی فروردین ماه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به فرایند حمایت از واحدهای آسیب دیده از جنگ رمضان در شهرستانهای مختلف استان برای دریافت ودیعه مسکن اظهار کرد: تا تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری در خرمآباد ۱۹ نفر برای تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدهاند که از این تعداد ۹ نفر موفق به دریافت ودیعه شدهاند، در بروجرد ۳۲ نفر معرفی شده و برای ۲۳ نفر آنها ودیعه مسکن واریز شده است و در دورود نیز ۲۰ نفر معرفی شدهاند که ۱۹ مورد آن پرداخت شده است.
به گفته وی در شهرستان الشتر ۲۰ نفر برای ودیعه مسکن معرفی شدهاند که از این میان ۱۶ نفر ودیعه خود را دریافت کردهاند، در پلدختر ۴ نفر معرفی شده و ۳ مورد آن پرداخت شده و در نورآباد نیز ۴ نفر معرفی شدهاند که هر ۴ نفر موفق به دریافت ودیعه مسکن شدهاند.
معاون استاندار لرستان تصریح کرد: مجموع افراد معرفیشده از سطح استان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ناشی از حادثه جنگ رمضان تاکنون به ۱۰۰ نفر رسیده و از این تعداد برای ۷۴ نفر وجوه مربوطه به حساب آنها واریز شده است.
لازم به توضیح است مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن واحدهای آسیب دیده جنگ رمضان در خرم آباد ۷۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرهای مذکور ۶۰۰ میلیون تومان میباشد.
مجیدی با تأکید بر ادامه روند حمایت از آسیبدیدگان، گفت: پیگیری برای پوشش سایر حادثهدیدگان واجد شرایط همچنان در دستور کار دستگاههای اجرایی مرتبط قرار دارد و تلاش میشود هیچ خانواده آسیبدیده بدون پوشش حمایتی نماند