نماینده مردم مازندران:
آیتالله معلمی: ایران در «اقتدارِ جنگی» به سر میبرد نه قحطی/ نقد صریح به بیمسئولیتی شرکتهای خصوصی در پاسخگویی به مردم
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با مقایسه شرایط فعلی کشور با جنگهای جهانی اول و دوم، تأکید کرد که علیرغم هجمه دشمن، با مدیریت جهادی مردم طعم تلخ قحطی و ناامنی را نچشیدند. وی همچنین از سرگردانی مردم در پی واگذاری خدمات به شرکتهای خصوصی غیرپاسخگو به شدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله علی معلمی در نشست شورای اداری استان مازندران با گرامیداشت روز ارتش و یاد رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: ماندگاری ارتش سرافراز مدیون ایستادگی رهبر فقیدمان در روزهای نخست انقلاب است که در برابر زمزمههای انحلال ارتش ایستاد و امروز ثمره آن پیوند عزتآفرین ارتش و سپاه را در تأمین امنیت کشور میبینیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برکات معنوی شهادت رهبر انقلاب، تصریح کرد: همانگونه که انقلاب در سال ۵۷ با وحدت کلمه به پیروزی رسید، امروز نیز خون پاک رهبر شهیدمان در لحظهای که کشور نیاز به انسجام داشت، جوششی دوباره ایجاد کرد و توطئههای دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه را ناکام گذاشت.
آیتالله معلمی در بخشی از سخنان خود با مخاطب قرار دادن مدیران استانی، به دو بُعد شخصیت مدیران (جایگاه ابلاغی و شخصیت ذاتی) اشاره کرد و گفت: شخصیتی که با ابلاغ میآید، با ابلاغ هم میرود؛ آنچه میماند خدمت صادقانه است. متأسفانه امروز برخی واگذاریها به بخش خصوصی باعث سرگردانی مردم شده است. شرکتهایی که به موقع جوابگو نیستند و کسی هم گریبان آنها را نمیگیرد، موجب شدهاند مردم ماهها بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی معطل بمانند که این وضعیت نیازمند تحول است.
امام جمعه قائمشهر با تمجید از استاندار و فرمانداران در مدیریت بازار و امنیت در دوران جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: در جنگهای جهانی اول و دوم، با وجود اعلام بیطرفی، گرسنگی و فقر در ایران بیداد میکرد؛ اما امروز در حالی که رسماً درگیر جنگ هستیم، مردم به برکت مدیریت هوشمندانه، کمبودی احساس نکردند. این اقتدار باعث شده که امروز اگر مذاکرهای هم صورت میگیرد، نه از موضع ضعف، بلکه از موضع قدرت و صلابت باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همدلی، آیندهای روشنتر و امیدوارکنندهتر در انتظار ملت ایران و مردم مازندران باشد.