به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در همایش سازمان های مردم نهاد استان قزوین گفت: در آینده‌ای نزدیک هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود و امیدواریم که با مشارکت بالای مردم و انتخابات کاندیداهای متخصص، خدوم و با تجربه برگ زرین دیگری در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد.

وی افزود: از مردم شریف ایران و استان قزوین تقاضا می‌شود به حضور در انتخابات به عنوان یک تکلیف نگاه کنند و تمامی سلایق با توجه به برداشت و دیدگاه های خود در این انتخابات شرکت کنند. صیانت از رأی مردم وظیفه ستاد انتخابات است و این ستاد تمام تلاش خود را انجام می دهد تا بستر یک انتخابات سالم و رقابتی را فراهم کند.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین با بیان اینکه مردم و گروه‌های سیاسی و اجتماعی مشارکت در انتخابات را به عنوان یک تکلیف ملی جدی بگیرند، گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات به ویژه در شرایط فعلی که کشور در یک جنگ ناجوانمردانه قرار دارد، بسیار مهم است.

احمدپور اضافه کرد: این حضور پرشور مردم دست توانمند نیروهای مسلح و مذاکره‌کنندگان را به نشانه پیروزی پر خواهد کرد و آنها با اتکا به مردم و به پشتوانه آنها در میدان مذاکره حضور پیدا خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه پشتوانه مردمی موضوعی است که تا به امروز منجر به رعب و وحشت دشمن شده است، گفت: نیروی نظامی اگر پشتوانه مردمی نداشته باشد حتماً شکست می‌خورد، ولی اگر حمایت مردم را پشت خود ببیند، جان خود را فدا خواهد کرد و دشمنان را ذلیل می‌کند. همان موضوعی که امروز هم در کشور ایران سرافراز ساری و جاری است.

احمدپور افزود: تشکل‌ها در زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات نقش جدی دارند، چرا که تشکل‌ها بازوان اجرایی دولت هستند و اعتقاد داریم بخش خصوصی فقط در صنعت خلاصه نمی‌شود و تشکل‌ها جزو مقتدرترین بخش خصوصی هستند که اجماع و بسیج عمومی را شکل می‌دهند و مطالبه‌گری افکار عمومی را ایجاد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمن تمام تلاش خود را می‌کند تا صف مردم و حاکمیت را از هم جدا کند، ادامه داد: مسئولان و فرماندهان با جان خود در مسیر خدمت به مردم ماندگار شدند و مسئولانی که چندین سال در آماج شدیدترین تخریب ها و توطئه ها قرار گرفتند، در نهایت خدمت‌گذاری به شهادت پیوستند و در ایران عزیز جاودانه شدند.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین تصریح کرد: امروز هم بوق‌های تبلیغاتی دشمن همچنان به دنبال تخریب فضای حاکمیت و مردم است، ولی امروز مردم بدانند که تمامی ارکان حاکمیت شبانه روزی در حال خدمت هستند و جز به خدمت موضوع دیگری فکر نمی کنند.

احمدپور اضافه کرد: بنا به وصیت امام شهید و به دستور رهبر معظم انقلاب باید از فضای دو قطبی فاصله گرفت. چراکه صف‌بندی بین مردم خیانت به حساب می‌آید، البته سلایق مختلف قابل احترام است، ولی اگر قرار باشد این مباحث تبدیل به نزاع و درگیری شود، خیانت است.

وی ادامه داد: امروز در استان انسجام و وحدت خوبی برقرار است و براساس همین همدلی ستاد پشتیبانی از جنگ شکل گرفت و تجربه خوب جنگ تحمیلی اول امروز هم در حال اجرا است. ستادی که با استقبال خوب مردم و به ویژه سازمان های مردم نهاد همراه شده و تا به امروز هم خدمات ارزشمندی را انجام داده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های سازمان‌های مردم نهاد استان در جهت ایجاد انسجام اجتماعی گفت: از سازمان‌های مردم‌نهاد می‌خواهیم با رویکردی فعالانه در ستاد پشتیبانی از جنگ و همچنین کمک به افزایش میزان مشارکت عمومی در انتخابات تکلیف خود را ادا کنند.

