ترافیک شدید خودروهای سنگین در مرز شلمچه

تجمع بیش از ۵۰۰ دستگاه کامیون در این محدوده موجب کندی شدید در روند عبور و مرور و در برخی مقاطع انسداد مسیرها شده است؛ به‌ گونه‌ای که انجام امور اجرایی و فعالیت‌های جاری در این گذرگاه مرزی با اختلال مواجه شده است.

این وضعیت علاوه بر ایجاد نارضایتی میان رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ و نقل، روند جا به‌ جایی کالا را نیز با مشکل و کندی جدی روبه‌رو کرده است.

رسیدگی فوری مسئولان ذی‌ربط برای مدیریت تردد، ساماندهی صف کامیون‌ها و بازگرداندن نظم به مرز شلمچه ضروری است.