ترافیک شدید خودروهای سنگین در مرز شلمچه
در مرز شلمچه، به دلیل تردد بیش از ۵۰۰ دستگاه کامیون، ازدحام شدید و اختلال جدی در عبور و مرور به وجود آمده و موجب برهم خوردن نظم و انضباط در این پایانه مرزی شده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، از صبح امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه در مرز شلمچه حجم بالای تردد کامیونها باعث ایجاد ترافیک سنگین و توقفهای طولانی در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی شده است.
تجمع بیش از ۵۰۰ دستگاه کامیون در این محدوده موجب کندی شدید در روند عبور و مرور و در برخی مقاطع انسداد مسیرها شده است؛ به گونهای که انجام امور اجرایی و فعالیتهای جاری در این گذرگاه مرزی با اختلال مواجه شده است.
این وضعیت علاوه بر ایجاد نارضایتی میان رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل، روند جا به جایی کالا را نیز با مشکل و کندی جدی روبهرو کرده است.
رسیدگی فوری مسئولان ذیربط برای مدیریت تردد، ساماندهی صف کامیونها و بازگرداندن نظم به مرز شلمچه ضروری است.