کشف ۴۶ دستگاه رمزارز دیجیتال (ماینر) در حمیدیه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ۴۶ دستگاه رمزارز دیجیتال (ماینر) در یک مرغداری در مسیر جاده قدیم شهرستان حمیدیه، با تلاش فرماندهی پاسگاه گمبوعه کشف و ضبط شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد فراتی امروز شنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: تعرفه مرغداری برابر قوانین و مقررات با تخفیف تعرفه کشاورزی است و برای سوءاستفاده از اموال عمومی برق در شبکه برق، از برق غیرمجاز جهت ماینر استفاده می‌کردند.

وی افزود: استفاده غیرمجاز از ماینرها علاوه بر تحمیل خسارت مالی سنگین به شبکه برق و ایجاد نوسانات، موجب خاموشی‌های ناگهانی، آسیب به تجهیزات خانگی و صنعتی و همچنین افزایش مصرف بی‌رویه انرژی می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: خط قرمز شرکت توزیع برق در شرایط فعلی، تامین آسایش و آرامش عمومی شهروندان است و در این خصوص برق مشترکان پرمصرف و بدمصرف قطع خواهد شد.

وی تاکید کرد: شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی و کارون زیرپوشش خدمات این شرکت قرار دارند و اقدامات نظارتی و برخورد با انشعابات غیرمجاز و استخراج‌کنندگان رمزارز در همه این مناطق ادامه خواهد داشت.

فراتی گفت: استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، علاوه بر تحمیل خسارت به مردم، زیرساخت‌های برق را نیز با تهدید جدی روبه‌رو می‌کند؛ از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت در برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال قاطعانه عمل می‌کند و بر اساس قانون، متخلفان علاوه بر ضبط تجهیزات، مشمول پرداخت جریمه‌های سنگین به دلیل خسارت‌های وارده به شبکه و شهروندان خواهند شد.

