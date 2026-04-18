به گزارش ایلنا، مراد یگانه روز شنبه اظهار کرد که حوالی ساعت ۱۴ ظهر امروز پیکر یکی از این دو کودک پس از پنج شبانه‌روز جست‌وجوی مداوم در محل خروجی یکی از کانال‌های هدایت آب منطقه دشت‌عباس پیدا شد.

وی افزود: این کانال هدایت آب که پیکر کودک در آن پیدا شد، دارای پهنا و عمق زیادی است و بخش عمده‌ای از آن در زیر زمین قرار دارد.

یگانه ادامه داد که در این مدت برای یافتن پیکر کودکان به طور مکرر خروجی آب کانال بسته و بازگشایی می‌شد و در جریان این انسداد و بازگشایی، پیکر کودک گم‌شده با فشار آب بیرون آمد.

فرماندار دهلران ابراز امیدواری کرد که پیکر کودک دوم نیز تا ساعت‌های آینده یا امشب پیدا شود.

وی بیان کرد که در روند یافتن این کودکان نیروهای جمعیت هلال‌احمر و سگ‌های زنده‌یاب این جمعیت، مردم محلی، بسیج، اعضای ستاد بحران شهرستان و هنگ مرزی مشارکت داشته‌اند.

دو کودک هفت ساله به نام «علی و زین‌العابدین یورانی» ساکن روستای «برم» بخش دشت‌عباس شهرستان دهلران از سه‌شنبه شب هفته گذشته ناپدید شدند و تا امروز کوشش برای یافتن آنان ادامه داشته است.

