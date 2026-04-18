به گزارش ایلنا، محمود محمودی در مراسم روز جهانی سیم‌بان و یادمان سیم‌بان شهید سعید جلالی، افزود: سیم‌بانان استان مرکزی با فداکاری و روحیه جهادی خود در جنگ رمضان و در سخت‌ترین شرایط جوی و عملیاتی، برق را به منازل، مراکز درمانی و صنایع می‌رسانند.

وی به فعالیت‌های سیم‌بانان اشاره کرده و ادامه داد: در جنگ رمضان، نیروهای خستگی ‌ناپذیر عملیاتی و سیم‌بانان متعهد با آمادگی کامل و روحیه بالا شبانه‌روزی در حال فعالیت بودند تا شبکه برق‌رسانی به مشترکین استمرار داشته باشد و شبکه توزیع برق استان پایدار بماند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: سیم‌بانان در عبور از بحران‌ها نقش بی‌بدیلی دارند. این قشر بدون هیچگونه چشم‌داشتی، در بلایای طبیعی و شرایط اضطراری، خاموشی‌ها را به حداقل می‌رسانند و در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند.

در پایان این مراسم از زحمات سیم‌بانان نمونه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اهدای لوح تقدیر و مدال سیم‌بان برتر، تجلیل شد.

