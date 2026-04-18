سخنگوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان خبر داد؛
تأیید صلاحیت 92 درصد داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی در استان مرکزی
سخنگوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی به تأیید صلاحیتهای داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی در استان اشاره کرده و گفت: از مجموع داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای روستا در این استان، 95 درصد تأیید صلاحیت شدند، 4 درصد داوطلبان رد صلاحیت شده و یک درصد داوطلبان نیز انصراف دادهاند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمد سبزی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: از مجموع 6255 داوطلب ثبتنامی، 5924 داوطلب تأیید صلاحیت شده، 58 داوطلب انصراف داده و صلاحیت 273 داوطلب نیز در روند نهایی بررسی اعتراضات توسط هیئتهای نظارت شهرستانها مورد تأیید قرار نگرفتهاند.
وی ادامه داد: در حال حاضر از مجموع 5924 داوطلب تأیید صلاحیت شده هفتمین دوره انتخابات شوراهای روستاهای استان مرکزی، 92 درصد آنان را آقایان و 8 درصد آنان را خانمها تشکیل میدهند. این داوطلبان برای تصاحب 2730 کرسی در 886 روستای واجد شرایط برگزاری انتخابات شوراهای روستایی استان رقابت خواهند کرد.
سخنگوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی اظهار داشت: از تعداد 866 روستای واجد شرایط برگزاری انتخابات شوراهای روستایی استان، 850 روستا دارای شورای 3 نفره و 36 روستا دارای شورای 5 نفره هستند. در این دوره از انتخابات شوراهای روستایی به طور متوسط به ازای هر کرسی حدود 2.2 نفر داوطلب وجود دارد.
حجتالاسلام سبزی تصریح کرد: در روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر استان مرکزی، 1240 داوطلب تأیید صلاحیت شدند که 85 درصد را آقایان و 15 درصد را خانمها تشکیل میدهند. به ازای هر کرسی شورای شهر، 7 داوطلب وجود دارد که برای 182 کرسی در 34 شهر استان با یکدیگر به رقابت میپردازند.
وی بیان داشت: امیداوریم با تلاش همگانی انتخاباتی با افزایش مشارکت مردمی را شاهد باشیم و افرادی که از صلاحیت و کارآمدی لازم برخوردار باشند انتخاب شوند و به شوراها راه پیدا کنند. چرا که باید این موضوع را در نظر داشت که تصمیمگیریهای مهمی در حوزه مدیریت شهری و روستایی بر عهده اعضای این شوراها است.
سخنگوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی تأکید کرد: فرایند نظارت و بررسی صلاحیتها به صورت دقیق و قانونی و همچنین در راستای استعلامات اخذ شده از مراجع 5 گانه انجام شده است. هدف از این اقدامات، برگزاری انتخاباتی شفاف و با حضور افرادی شایسته در شوراهای شهری و روستایی در سطح استان است.
حجتالاسلام سبزی به دستاوردهایی که آمار و اطلاعات فوق به همراه دارد اشاره کرده و ابراز داشت: این آمار و اطلاعات نشاندهنده حضور و مشارکت فعال و گسترده مردم در عرصه انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان مرکزی است. این اقدامات اهمیت و علاقه مردم به مشارکت در تصمیمگیریهای محلی را نشان میدهد.