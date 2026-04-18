مشاهده حدود ۴۰۰ پرنده مهاجر گیلانشاه ابرو سفید در گیلان

معاون تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: پرندگان مهاجر گیلانشاه ابرو سفید در مسیر بازگشت خود از اقیانوس هند به سیبری، در تالاب بوجاق کیاشهر تا نیمه اردیبهشت زیست می‌کنند.

به گزارش ایلنا از رشت، عباس عاشوری به خبرنگار صدا و سیما گفت: حدود ۴۰۰ پرنده مهاجر گیلانشاه ابرو سفید که برای زمستان گذرانی به عرض‌های جنوبی مانند اقیانوس هند رفته بودند اکنون در راه بازگشت به عرض‌های شمالی و سردسیر زمین برای جوجه آوری، به مدت یک ماه از نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت در تالاب‌های گیلان مانند تالاب بوجاق بندرکیاشهر زیست می‌کنند.

وی افزود: این پرندگان کنار آبزی هر سال برای زمستان گذرانی، مسیر بیش از ۶ هزار کیلومتری از مناطق سردسیر کره زمین مانند سیبری را به سمت عرض‌های جنوبی و گرمسیر مانند اقیانوس هند پرواز می‌کنند و هر سال ۲ بار، نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت و نیمه مرداد تا نیمه شهریور، حداکثر به مدت یک ماه، در تالاب‌های گیلان به ویژه تالاب بوجاق کیاشهر زیست می‌کنند.

معاون محیط زیست و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در ادامه با اشاره به وجه تسمیه نامگذاری این پرنده مهاجر، گفت: این پرنده به دلیل صدای سوت مانندش، هنگام خروج از گیلان در شهریور ماه، پیام پایان فصل گرما و شروع باران‌های پاییزی را به مردم می‌دهد و همچنین رفتارش در گرفتن طعمه از میان شن‌های ساحلی مانند نشاء برنج در زمین است که به گیلان نشاء معروف بود و به مرور به گیلانشاه تغییر کرد.

