مشاهده حدود ۴۰۰ پرنده مهاجر گیلانشاه ابرو سفید در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، عباس عاشوری به خبرنگار صدا و سیما گفت: حدود ۴۰۰ پرنده مهاجر گیلانشاه ابرو سفید که برای زمستان گذرانی به عرض‌های جنوبی مانند اقیانوس هند رفته بودند اکنون در راه بازگشت به عرض‌های شمالی و سردسیر زمین برای جوجه آوری، به مدت یک ماه از نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت در تالاب‌های گیلان مانند تالاب بوجاق بندرکیاشهر زیست می‌کنند.

وی افزود: این پرندگان کنار آبزی هر سال برای زمستان گذرانی، مسیر بیش از ۶ هزار کیلومتری از مناطق سردسیر کره زمین مانند سیبری را به سمت عرض‌های جنوبی و گرمسیر مانند اقیانوس هند پرواز می‌کنند و هر سال ۲ بار، نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت و نیمه مرداد تا نیمه شهریور، حداکثر به مدت یک ماه، در تالاب‌های گیلان به ویژه تالاب بوجاق کیاشهر زیست می‌کنند.

معاون محیط زیست و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در ادامه با اشاره به وجه تسمیه نامگذاری این پرنده مهاجر، گفت: این پرنده به دلیل صدای سوت مانندش، هنگام خروج از گیلان در شهریور ماه، پیام پایان فصل گرما و شروع باران‌های پاییزی را به مردم می‌دهد و همچنین رفتارش در گرفتن طعمه از میان شن‌های ساحلی مانند نشاء برنج در زمین است که به گیلان نشاء معروف بود و به مرور به گیلانشاه تغییر کرد.

