به گزارش ایلنا از یزد، بنا به اعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان: بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ از بیست و هفتم فروردین‌ماه به مدت پنج روز مهلت دارند برای دریافت تسهیلاتی حمایتی ثبت نام‌کنند، متقاضیان باید در سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

این تسهیلات در راستای اجرای مصوبات کارگروه اقتصادی دولت، با هدف تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها، حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده و تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای فروردین و اردیبهشت کارکنان در قالب سرمایه در گردش کوتاه مدت اعطا می‌گردد.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار بیمه‌شده و دارای مجوز فعالیت از درگاه ملی مجوز‌ها می‌توانند نسبت به ثبت‌نام برای برخورداری از این تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ تسهیلات برای هر کارگر به ازای هر ماه ۲۲۰ میلیون ریال (جمعا ۴۴۰ میلیون ریال) می‌باشد و بازپرداخت در ۲ تا ۴ قسط طی شش ماه انجام می‌شود.

نرخ سود پایه ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال در پایان خردادماه ۱۴۰۵، به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

