دستگیری قاتل در صحنه قتل در صومعه سرا

به گزارش ایلنا از صومعه سرا، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان، اعلام کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در طاهرگوراب شهرستان صومعه سرا، ماموران انتظامی پاسگاه انتظامی طاهرگوراب، بلافاصله به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران سریعا از ادامه درگیری جلوگیری و معلوم شد در این نزاع دسته جمعی، فردی ۳۶ ساله بر اثر ضربات چاقو به قتل رسیده است.

ماموران پاسگاه انتظامی طاهرگوراب قاتل ۲۶ ساله این پرونده را به همراه ۲ نفر از همدستانش که در حالت غیر عادی بودند، دستگیر کردند.

سلاح سرد به کار گرفته شده در ارتکاب قتل کشف و بنا بر تحقیقات پلیس علت وقوع قتل مشکلات شخصی بوده است.

انتهای پیام/