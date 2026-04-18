دستگیری قاتل در صحنه قتل در صومعه سرا
ماموران انتظامی صومعه سرا پس از وقوع یک فقره قتل، قاتل را به همراه همدستانش در صحنه ارتکاب جرم دستگیر کردند.
به گزارش ایلنا از صومعه سرا، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان، اعلام کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در طاهرگوراب شهرستان صومعه سرا، ماموران انتظامی پاسگاه انتظامی طاهرگوراب، بلافاصله به محل اعزام شدند.
با حضور ماموران سریعا از ادامه درگیری جلوگیری و معلوم شد در این نزاع دسته جمعی، فردی ۳۶ ساله بر اثر ضربات چاقو به قتل رسیده است.
ماموران پاسگاه انتظامی طاهرگوراب قاتل ۲۶ ساله این پرونده را به همراه ۲ نفر از همدستانش که در حالت غیر عادی بودند، دستگیر کردند.
سلاح سرد به کار گرفته شده در ارتکاب قتل کشف و بنا بر تحقیقات پلیس علت وقوع قتل مشکلات شخصی بوده است.