رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز خبرداد:
تشکیل قرارگاه عملیاتی باغ های شیراز/ نظارت هفتگی و هماهنگی ویژه برای مقابله با تخلفات در ایام خاص
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، از تشکیل قرارگاه عملیاتی باغ ها این شهر با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاهها و جلوگیری از تخلفات در دورههای خاص سال خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود زارعی با تأکید بر ضرورت این اقدام گفت: در شرایط ویژه مانند ایام عید، شرایط خاص یا مواقعی که نیروهای پیشگیری مشغول مأموریتهای متعدد در حوزههای دیگر هستند، متأسفانه سوءاستفادهگران گمان می کنند که حاشیه امنی برای تخلف در حوزه باغ ها برای آنها ایجادشده است و اقدام به ساخت و سازه های غیر مجاز در باغ ها می کنند
زارعی با اشاره به اینکه این وضعیت، کمیسیون را به سمت طراحی یک سازوکار عملیاتی و منسجم سوق داده است، افزود: پیشنهاد ایجاد یک قرار گاه متشکل از نمایندگان منطقه شش، منطقه یک، ستاد باغ ها، حوزه پیشگیری از تخلفات باغ ها و مجموعه خدمات شهری ایجاد شد تا این قرارگاه مشترک تشکیل شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با بیان اینکه این قرارگاه پیش از این وجود نداشته و برای نخستین بار ایجاد میشود تصریح کرد:پیشنهاد حضور نماینده ویژه دادگستری و نماینده ویژه نیروی انتظامی نیز در این قرارگاه مطرح شده است و مکاتبهای رسمی با نامه رئیس شورای شهر خطاب به مدیرکل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان برای معرفی نمایندگان تامالاختیارهمچنین حضور نماینده جهاد کشاورزی نیز در نظر گرفته است
به گفته رئیس کمیسیون خدمات شهری، قرارگاه عملیاتی باغ ها وظیفه دارد گزارشهای هفتگی دقیق از وضعیت باغ ها ، نوع تخلفات، روند رسیدگیها و اقدامات انجامشده را در دبیرخانهای متمرکز دریافت و بررسی کند تا در گزارش هفتگی مشخص شود این هفته چه تخلفاتی گزارش شده و چه اقداماتی انجام شده است
به باور زارعی این ساختار جدید باعث میشود کارها متمرکز دنبال شود و هیچ گزارشی مغفول نماند.
این عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه صورتجلسهای حدود ده بند تدوین و مقدمات اجرایی تشکیل قرارگاه انجام شده است، گفت: اولین جلسه رسمی قرارگاه بهزودی تشکیل میشود. این قرارگاه برای برخورد با تخلفات باغات گروه یک طراحی شده و بهصورت ویژه دستور کار دارد که وضعیت را هفتگی رصد کند.
وی افزود: مزیت اصلی این قرارگاه این است که همه دستگاههای مرتبط بهصورت همزمان حضور دارند و دیگر لازم نیست اگر کسی اطلاعاتی دارد، برای پیگیری به چند دستگاه مراجعه کند. هفتگی تمام اقدامات پیشگیرانه در حوزه باغات در همین قرارگاه ارایه و بررسی تخلفات، اجرای آرای صادره و سایر امور در دستور کار مستمر قرارمی گیرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری درباره وسعت محدوده باغات گروه یک و سایر باغات نیز گفت: طبق برآوردهایی که وجود دارد، کل حوزه باغات شیراز نزدیک به هزار هکتار است.
زارعی تشکیل این قرارگاه را یک اقدام پیشگیرانه مهم برای صیانت از باغات دانست و تأکید کرد: در ارتباط بین دستگاهها بخشی از کار در بروکراسی میماند، بخشی از اطلاعات درست منتقل نمیشود و بخشی از هماهنگیها کامل انجام نمیگیرد. وقتی قرارگاه تاکتیکی و عملیاتی تشکیل شود و نمایندگان تامالاختیار همه دستگاهها در یک نقطه جمع شوند، تصمیمها مبتنی بر اطلاعات کامل، سریع و اجرایی خواهد بود.
وی افزود: جمعآوری اطلاعات هفتگی و برنامهریزی برای هفته پیشرو باعث میشود نظارتها روزانهتر، دقیقتر، منسجمتر و متمرکزتر شود. نتیجه این است که زمان از دست نمیرود، هماهنگیها سریع انجام میشود و عملکرد حوزه باغات به شکل چشمگیری بهبود پیدا میکند.
زارعی گفت: هدف نهایی ما حفاظت از سلامت شهر و محیط زیست شیراز است. متخلفان متأسفانه به جان محیط زیست شهر میافتند و باید با سازوکاری قویتر و منسجمتر با این موضوع برخورد شود. امیدواریم با تشکیل قرارگاه عملیاتی باغات، روند حفاظت از باغات وارد مرحلهای جدی و اثربخش شود.