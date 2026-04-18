استاندار گیلان:
۱۶ هزار مترمربع بنا در بازار سوخته رشت ساخته میشود
استاندار گیلان با اشاره به ابعاد گسترده پروژه نوسازی بازار سوخته رشت، از برنامهریزی برای ساخت بیش از ۱۶ هزار مترمربع بنای جدید با هماهنگی دستگاههای خدماترسان، شهرداری و میراث فرهنگی خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس امروز در جلسه پیگیری روند بازسازی بازار سوخته رشت، با اشاره به ابعاد گسترده خسارات وارده و ضرورت تسریع در نوسازی این منطقه، گفت: یکی از دغدغههای اصلی مدیریت استان، بازگشت رونق به بازار رشت و حل مشکلات کسبه خسارت دیده در حادثه آتشسوزی دی ماه سال گذشته است.
وی با بیان اینکه ابعاد ساخت و ساز در این پروژه به لحاظ فنی و عمرانی قابل توجه است، افزود: طبق برنامهریزیهای انجام شده، قرار است بیش از ۱۶ هزار مترمربع بنا در این منطقه ساخته شود که این حجم از عملیات ساختمانی به همافزایی همهجانبه میان دستگاههای مرتبط نیاز دارد.
استاندار گیلان با بیان اینکه با هماهنگی میان شهرداری، ادارهکل میراث فرهنگی و دستگاههای خدماترسان، این پروژه باید به صورت مستمر و با حساسیت ویژه دنبال شود، گفت: بخشی از مجوزهای لازم صادر شده و عملیات پیکنی هم از سوی صاحبان این واحدها آغاز شده است.
هادی حقشناس با اشاره به چالشهای پیشروی بازسازی بازار سوخته رشت مانند اختلافات میان برخی از مالکان و غرفهداران، افزود: این مسائل باید در فضایی تعاملی حل شود و با هماهنگیهای انجام شده با دستگاه قضایی، این گرههای حقوقی باز خواهد شد تا خللی در روند کار ایجاد نشود.