تأکید معاون فرماندار شیراز بر ضرورت توجه عملی به حقوق و منزلت کارگران

به گزارش ایلنا، وحید بادپا امروز ۲۹ فروردین در جلسه هفته بزرگداشت کار و کارگر که به میزبانی تشکیلات اجرایی خانه کارگر فارس برگزار شد؛ ارزش کارگر را محور اصلی توسعه اقتصادی دانست و تصریح کرد: بدنه تولید کشور بر دوش کارگران قرار دارد و ادامه چرخه اقتصاد حتی در شرایط سخت جنگ، نتیجه تلاش و ایستادگی آنان است.

معاون فرماندار شیراز همچنین به وظایف دولت در حمایت از جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: اقداماتی مانند افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران هرچند کافی نیست، اما گامی مثبت در جهت بهبود رفاه آنان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هنوز مواردی از عدم بیمه و رعایت نشدن ایمنی کارگران در برخی واحدهای صنفی و تولیدی مشاهده می‌شود، خواستار توجه جدی کارفرمایان به این موضوعات شد.

بادپا تأکید کرد: مسئولان باید خود را همراه و پشتیبان کارگران بدانند و قدردانی از زحمات آنان را در عمل نشان دهند؛ فرمانداری شیراز آماده است هرگونه اقدام لازم را در جهت حمایت از کارگران و پیگیری مطالبات به‌حق آنان در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده کارگران در پیشبرد اقتصاد کشور، از همه دستگاه‌ها خواست با همکاری و مسئولیت‌پذیری بیشتر، شرایطی فراهم کنند که شأن و منزلت کارگران به طور شایسته حفظ شود.

معاون فرماندار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش برجسته همه دستگاه‌ها در دوران جنگ رمضان، از تلاش نیروهای مسلح، دولت و مردم برای حفظ ثبات و تأمین نیازهای اساسی جامعه قدردانی کرد.

وی تاکید کرد: با وجود فشارهای جنگ، هیچ کمبودی در حوزه‌هایی مانند روغن، آب و برق مشاهده نشده و دستگاه‌های مختلف با مشارکت اصناف و نهادهای نظارتی، مدیریت مطلوبی را در این دوره رقم زده‌اند.

انتهای پیام/