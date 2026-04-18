به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی، مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان اظهار داشت: بامداد روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۵، پرسنل اورژانس شهرستان اصفهان هنگام انجام مأموریتی مربوط به یک مورد مشکل تنفسی، در نزدیکی محل اعزام با حادثه‌ای مواجه شدند.

وی افزود: طبق گزارش‌ها، مأموران اورژانس در حال انتظار برای دریافت راهنمایی بیشتر جهت رسیدن به منزل بیمار بودند که در این میان، راننده یک خودروی عبوری با توقف در محل، ضمن فحاشی و درگیری لفظی، اقدام به قداره‌کشی علیه نیروهای اورژانس کرد.

عابدی گفت: با اقدام سریع و هوشمندانه یکی از پرسنل اورژانس، فرد مهاجم مهار شد و از بروز یک حادثه جدی و خسارت‌بار جلوگیری به عمل آمد. با این حال، یکی از پرسنل اورژانس در جریان درگیری، دچار آسیب در انگشتان دست خود شد.

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان تصریح کرد: به دنبال این رویداد، نیروهای پلیس بلافاصله در محل حاضر و مراحل قضایی برای رسیدگی به موضوع آغاز شد.

انتهای پیام/