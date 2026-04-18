خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توزیع ۳۰ بسته معیشتی بین خانواده‌های کم برخوردار محله جسیدان آستانه اشرفی

توزیع ۳۰ بسته معیشتی بین خانواده‌های کم برخوردار محله جسیدان آستانه اشرفی
کد خبر : 1774811
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، مرحله جدید کمک‌های مومنانه در محله جسیدان شهرستان آستانه اشرفیه اجرا شد.

به گزارش ایلنا از رشت، فرمانده حوزه بسیج شهری آستانه اشرفیه با بیان اینکه این اقدام خیرخواهانه به همت بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری جسیدان و با مشارکت گروه جهادی شهدای محله جسیدان انجام گرفت گفت: در این نوبت، ۳۰ بسته معیشتی شامل ۱۲ قلم کالای اساسی و ضروری از جمله: برنج، مرغ، روغن، رب گوجه‌فرنگی، چای، ماکارونی، سویا، خرما، شکر، عدس، لوبیا و نخود تهیه و بسته‌بندی شد.

سرهنگ علیجان، ارزش ریالی هر یک از این بسته‌ها را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

وی افزود: بسیجیان پایگاه شهید مطهری آستانه اشرفیه با شناسایی دقیق خانواده‌های واجد شرایط، این بسته‌ها را با حفظ کرامت انسانی توزیع کردند تا در راستای اهداف جهادی و محرومیت‌زدایی، یاری‌گر سفره‌های همشهریان در این محله باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید