به گزارش ایلنا از رشت، فرمانده حوزه بسیج شهری آستانه اشرفیه با بیان اینکه این اقدام خیرخواهانه به همت بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری جسیدان و با مشارکت گروه جهادی شهدای محله جسیدان انجام گرفت گفت: در این نوبت، ۳۰ بسته معیشتی شامل ۱۲ قلم کالای اساسی و ضروری از جمله: برنج، مرغ، روغن، رب گوجه‌فرنگی، چای، ماکارونی، سویا، خرما، شکر، عدس، لوبیا و نخود تهیه و بسته‌بندی شد.

سرهنگ علیجان، ارزش ریالی هر یک از این بسته‌ها را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

وی افزود: بسیجیان پایگاه شهید مطهری آستانه اشرفیه با شناسایی دقیق خانواده‌های واجد شرایط، این بسته‌ها را با حفظ کرامت انسانی توزیع کردند تا در راستای اهداف جهادی و محرومیت‌زدایی، یاری‌گر سفره‌های همشهریان در این محله باشند.

