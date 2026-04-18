همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مجمع نمایندگان گیلان:

عملکرد بانک‌های گیلان در حوزه‌های مختلف قابل قبول نیست

جبار کوچکی نژاد با اشاره به رتبه ۲۹ گیلان بین ۳۱ استان کشور در جذب منابع گفت: عملکرد ضعیف بانک‌های گیلان در جذب منابع سبب آسیب اقتصادی به استان خواهد شد.

به گزارش ایلنا از رشت، امروز نشستی با حضور برخی از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی و مدیران شبکه بانکی استان در اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان برگزار شد تا مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با سیستم بانکی گیلان برای سال جدید بررسی شود.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان در این نشست با اشاره به وضعیت مصارف و منابع بانکی در استان گفت: متاسفانه گزارش‌های رسیده حاکی از ضعف عملکرد بانک‌ها در جذب منابع است و رتبه ۲۹ استان گیلان بین ۳۱ استان کشور اصلا زیبنده گیلان نیست.

جبار کوچکی نژاد همچنین با اشاره به شرایط جامعه و احتمال افزایش آسیب‌های اقتصادی به آحاد مردم گفت: باید با برنامه ریزی درست و تقویت همکاری‌های استان و اجرای سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ فشار کمتری به مردم وارد شود. 

وی گفت: شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان جنگ و اغتشاشات دی ماه هم باید کمک کند. 

نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان هم از طراحی بسته‌های اقتصادی بعد از جنگ در گیلان خبرداد و گفت: هرچند گیلان از استان‌هایی است که کمترین آسیب را در جنگ دیده، اما ضروری است برای استان تمهیداتی در نظر گرفته شود و استان آسیب چندانی نبیند. 

رجبی رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های گیلان هم در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت مصارف و منابع بانک‌های استان ارائه داد و گفت: میانگین جذب منابع در گیلان با ۶۲ درصد، از میانگین کشوری که ۸۵ درصد است کمتر است و تلاش می‌کنیم تا در یک مقطع ۳ تا ۴ ساله این ناترازی را جبران و میانگین استان را افزایش دهیم. 

در این نشست همچنین سلمان زارع نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی و سعید رحمت زاده نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت نگاه ویژه به شبکه بانکی استان و رفع مشکلات این حوزه برای رونق اقتصاد گیلان از طریق هم افزایی نمایندگان و مدیران شبکه بانکی گیلان تاکید کردند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید