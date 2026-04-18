به گزارش ایلنا از رشت، امروز نشستی با حضور برخی از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی و مدیران شبکه بانکی استان در اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان برگزار شد تا مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با سیستم بانکی گیلان برای سال جدید بررسی شود.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان در این نشست با اشاره به وضعیت مصارف و منابع بانکی در استان گفت: متاسفانه گزارش‌های رسیده حاکی از ضعف عملکرد بانک‌ها در جذب منابع است و رتبه ۲۹ استان گیلان بین ۳۱ استان کشور اصلا زیبنده گیلان نیست.

جبار کوچکی نژاد همچنین با اشاره به شرایط جامعه و احتمال افزایش آسیب‌های اقتصادی به آحاد مردم گفت: باید با برنامه ریزی درست و تقویت همکاری‌های استان و اجرای سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ فشار کمتری به مردم وارد شود.

وی گفت: شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان جنگ و اغتشاشات دی ماه هم باید کمک کند.

نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان هم از طراحی بسته‌های اقتصادی بعد از جنگ در گیلان خبرداد و گفت: هرچند گیلان از استان‌هایی است که کمترین آسیب را در جنگ دیده، اما ضروری است برای استان تمهیداتی در نظر گرفته شود و استان آسیب چندانی نبیند.

رجبی رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های گیلان هم در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت مصارف و منابع بانک‌های استان ارائه داد و گفت: میانگین جذب منابع در گیلان با ۶۲ درصد، از میانگین کشوری که ۸۵ درصد است کمتر است و تلاش می‌کنیم تا در یک مقطع ۳ تا ۴ ساله این ناترازی را جبران و میانگین استان را افزایش دهیم.

در این نشست همچنین سلمان زارع نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی و سعید رحمت زاده نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت نگاه ویژه به شبکه بانکی استان و رفع مشکلات این حوزه برای رونق اقتصاد گیلان از طریق هم افزایی نمایندگان و مدیران شبکه بانکی گیلان تاکید کردند.

