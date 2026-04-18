احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شهرستان بندرلنگه

به گزارش ایلنا، مهدی صابری اظهار کرد: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطق مختلف شهرستان به ویژه اطراف شهر بندرلنگه و بندرکنگ‌ توسط تیم‌ تخریب، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید امروز ۲۹ فروردین‌ماه وجود دارد.

وی افزود: جای هیچ گونه نگرانی نیست و همه چیز تحت کنترل است.

