همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شهرستان بندرلنگه

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بندرلنگه از احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی صابری اظهار کرد: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطق مختلف شهرستان به ویژه اطراف شهر بندرلنگه و بندرکنگ‌ توسط تیم‌ تخریب، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید امروز ۲۹ فروردین‌ماه وجود دارد.

وی افزود: جای هیچ گونه نگرانی نیست و همه چیز تحت کنترل است.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید