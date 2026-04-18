11 نامزد شورای شهر در قزوین با ماده 64 رد صلاحیت شدند
رئیس هیئت استانی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان قزوین گفت: 11 نامزد شورای شهر در قزوین بر مبنای ماده 64 و بعد از زمانبندی صورتگرفته رد صلاحیت شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، روحالله عباسپور ظهر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین اظهار کرد: از جمله تغییراتی که در حوزه تعیین صلاحیتها در دوره جدید صورت گرفت، این بود که استعلامهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به صورت کشوری و از تهران صادر شد.
وی اضافه کرد: اما استعلامهای دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به صورت استانی و از طریق دادگستری و فرماندهی انتظامی استان قزوین صورت میگرفت.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستای استان با بیان اینکه امسال در تعیین صلاحیتها به موضوع پاکدستی نامزدها توجه ویژه کردیم، گفت: هیئت نظارت این اختیار دارد را دارد که طبق ماده 74 آییننامه اجرایی انتخاب از دستگاهها و مسئولان ذیربط هر نامزد انتخاباتی استعلام بگیرد.
عباسپور افزود: در مجموع امسال 1254 نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان قزوین نامزد شدند که 87 نفر توسط هیئت اجرایی رد صلاحیت شدند و در این میان با نظر هیئت نظارت 46 نفر از این افراد تایید صلاحیت شدند.
وی ادامه داد: در نهایت هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر وروستا در استان قزوین 38 نفر را در کل استان رد صلاحیت کرد که حدود 3 درصد کل نامزدهای ثبتنامکننده در انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستای استان را شامل میشود.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستای استان همچنین درباره رد صلاحیتهای بعد از زمانبندی صورتگرفته گفت: طبق ماده 64 قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هیئت نظارت این حق را دارد که تا تشکیل نخستین جلسه شورای شهر یا روستای جدید بر اساس مدارک جدید دستگاههای نظارتی پنجگانه نامزدی را رد صلاحیت کند.
عباسپور اضافه کرد: با این حال خدا را گواه میگیریم که در انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا اعمال نظر سیاسی نکردیم و تعداد قابل توجهی از رد صلاحیتشدهها هم از حامیان سیاسی ما بودند. با اینحال در مجموع 11 نفر با اعمال ماده 64 رد صلاحیت شدند.
وی ادامه داد: در این میان برخی افراد از نظر شکلی رد صلاحیت شدند، چرا که برای نمونه یک فرد که برادرش فرماندار بوده، در حوزه انتخابیهای که زیر نظر برادرش بوده، نامزد شده بود، در حالی که بستگان درجه اول فرمانداران، اعضای هیئت اجرایی و نظارت حق نامزد شدن در انتخابات را ندارند.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستای استان تصریح کرد: در ضمن طبق قانون تغییر حوزه انتخابیه از شهرستانی به شهرستانی دیگر ممنوع است که برخی افراد به این صورت عمل کردند.