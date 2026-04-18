اطلاعیه استانداری هرمزگان در رابطه با صدای انفجار در محدوده گنو

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه استانداری هرمزگان آمده است، به اطلاع شهروندان و ساکنان محترم مناطق اطراف کوه گنو می‌رساند، صدای انفجار که در ساعات اخیر در این محدوده شنیده شده است، ناشی از انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده و باقی‌مانده از حملات دشمن بوده است.

لازم به ذکر است که این عملیات توسط واحدهای متخصص و با رعایت کامل نکات ایمنی و فنی انجام شده و هیچ گونه خطری غیرنظامیان، محیط زیست یا تأسیسات منطقه را تهدید نمی‌کند.

