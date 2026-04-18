همزمان با روز جهانی بناها؛
زنجیره انسانی حمایت از میراث فرهنگی در شیراز تشکیل شد
همزمان با روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی، یک زنجیره انسانی در موزه تاریخ آموزش و پرورش استان فارس تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم، متخصصین و کارشنانان حوزه مرمت ، اعضای شورا فنی استان ، حافظان ودوستداران میراث فرهنگی و اساتید و پیشکسوتان حوزه مرمت و صنایع دستی حضور یافتند و پیامهای مهمی در خصوص ضرورت مشارکت همگانی در حفاظت از میراث تمدنی کشور ارائه دادند.
معاون میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به خسارتهای وارده به بنای تاریخی کانون فرهنگی تربیتی فاطمه الزهر در شیراز، گفت: این بنای تاریخی که اولین ساختمان بلدیه شیراز بوده و در دهه هشتاد در فهرست آثار ملی ثبت شده، به دلیل حملههای دشمن متجاوز دچار خسارتهای جدی شده است. خوشبختانه خسارتهای سازهای آنچنان نبوده، اما بخشهای چوبی و تزئینات آن به شدت آسیب دیدهاند.
صادق زارع، افزود: میراث فرهنگی امانتی است که در زمان صلح پاسبان آن هستیم و در زمان جنگ نیز ما سپر بلای آن خواهیم بود .
وی تاکید کرد: با تشکیل یک کارگروه متشکل از اداره کل میراث فرهنگی، اعضاءشورای فنی استان و اداره کل آموزش و پرورش، برنامههایی برای مرمت و بازسازی این اثر تاریخی پیشبینی شده است.
استاد پیشکسوت صنایع دستی علی تعبدی نیز در ادامه سخنان خود گفت: در زمینه صنایع دستی وابسته به معماری، شیراز و استان فارس پتانسیلهای فراوانی دارند. ما در شیراز به شناخت و همکاری بسیار سالمی بین هنرمندان دسترسی داریم. پیشنهاد میکنم که در کنار مهندسین و مرمتکاران، این هنرمندان نیز در بازسازی این بنا مشارکت کنند.
مهدی نجفی، رئیس اداره امور موزههای استان فارس نیز در این مراسم به اهمیت کنوانسیون لاهه سال 1954 اشاره کرد و گفت: این کنوانسیون اولین سند جهانی است که به شکلی جامع به حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط جنگ پرداخته است. این سند تاکید میکند که حفاظت از اموال فرهنگی تنها مربوط به زمان جنگ نیست بلکه باید از دوران صلح نیز برنامهریزیهای لازم انجام شود.
در این جلسه، پیشنهادهایی نیز برای مقامات محلی، ملی و بینالمللی ارائه شد. از جمله این پیشنهادها میتوان به افزایش حمایت از پژوهشهای علمی، ارزیابی خسارتهای وارده به میراث فرهنگی، قانونگذاریهای سختگیرانهتر برای حفاظت از میراث فرهنگی و یکپارچهسازی برنامههای مدیریت میراث فرهنگی اشاره کرد.
در پایان، جمع حاضر با انتشار یک بیانیه مشترک، محکومیت حملات خصمانه به اماکن تاریخی ایران را اعلام کردند و خواستار همکاری جامعه جهانی در حفاظت از میراث فرهنگی کشور شد.
این مراسم نه تنها فرصتی برای گفتگو و همکاری بین کارشناسان و هنرمندان فراهم کرد، بلکه پیامی قوی در خصوص ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی ایران در شرایط بحران را ارسال کرد.