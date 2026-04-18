کشف ۱۱ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز دارایی در شهرستان کازرون فارس

به گزارش ایلنا، محسن بنده خدا گفت: براساس پایش میدانی تعداد ۱۱ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز دارایی از یک مرکز غیرمجاز تجاری در شهرستان کازرون کشف و با حکم مقام قضائی وهمراهی نیروی انتظامی جمع آوری و جهت سیر مراحل قانونی دستگاه های جمع آوری شده تحویل نیروی انتظامی گردید.

وی افزود: از آنجا که دستگاه های غیرمجاز استخراج رمز دارایی فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد می‌کنند به همین دلیل، امحاء این دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از بازگشت دوباره چرخه تولید رمز ارز غیر مجاز و اخلال در تامین برق پایدار، جلوگیری از هدررفت انرژی و تامین رفاه عمومی به جد پیگیری و انجام می شود.

مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، یادآورشد: با همکاری خوب دستگاه‌های قضائی، اطلاعاتی و انتظامی، در سال گذشته ۷۲۲ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز دارایی که فاقد مجوزهای قانونی بوده اند و به صورت غیر مجاز از انرژی برق استفاده می‌کردند، از ۸۱ مرکز غیر مجاز در سطح شهرستان‌های حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس کشف و جمع آوری شد که نشان از عزم جدی این شرکت در جهت مقابله با پدیده زیان‌بار استخراج رمز دارایی دارد.

بنده خدا، یادآورشد: به منظور سهولت در ارائه گزارش‌های مردمی، سامانه پیامکی «30005121» برای گزارش مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی راه‌اندازی شده است که مردم می‌توانند از طریق پیامک مراکز غیر مجاز را گزارش نمایند.

این مقام مسئول تاکید کرد: در راستای صیانت از منافع ملی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و همچنین تامین برق مطمئن و پایدار به مشترکان مسئول هستیم و از این رو رصد و بازرسی مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی همچنان با جدیت پیگیری می شود.

انتهای پیام/