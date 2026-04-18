مدیرکل تأمین اجتماعی فارس خبرداد؛
معافیت ۲۰۰ میلیارد تومانی حق بیمه برای کارگاههای آسیبدیده در فارس/ مهلت ثبت درخواست بازنشستگی تمدید شد
مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس گفت: سازمان تامین اجتماعی حمایت کاملی از کارفرمایان و کارگاههای آسیبدیده ارائه کرده و حق بیمه این مراکز با توجه به مشکلات پیشآمده کاهش یافته یا تعلیق شده است؛ به گونهای که تنها در استان فارس، میزان معافیت در ماه گذشته به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ایرج نادری امروز ۲۹ فروردین در جلسه هفته بزرگداشت کار و کارگر که به میزبانی تشکیلات اجرایی خانه کارگر فارس برگزار شد تصریح کرد: در سطح استان فارس، تمامی نهادها و سازمانها، از استاندار و فرمانداران گرفته تا بخشهای اقتصادی، برنامهریزیهای لازم و مستمر برای مدیریت بحرانها و تأمین مایحتاج اساسی مردم را به صورت دقیق و لحظهای انجام دادهاند.
مدیرکل تأمین اجتماعی فارس افزود: سازمان تأمین اجتماعی نیز اقدامات مؤثر و گستردهای را در جهت پشتیبانی از مراکز درمانی و پایدارسازی خدمات به بیمهشدگان اجرا کرده است؛ به طوری که پرداخت عیدی با افزایش چشمگیر و به موقع صورت گرفته و مطالبات مراکز درمانی به روزرسانی شده است.
نادری در خصوص تسهیلات بیمهای با اشاره به اینکه تمدید اعتبار کلیه کارتهای بیمهای بیمهشدگان، شامل کارگران ساختمانی، قالیبافان و رانندگان، به صورت خودکار انجام شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست، گفت: همچنین پیگیریها برای ارائه بیمهبیکاری به خانوارهای نیازمند با همکاری دستگاههای مرتبط ادامه دارد و با وجود تلاش برای عدم تعدیل نیرو، این حمایتها در صورت بروز کاهش اشتغال تسریع میشود.
وی تاکید کرد: تمامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در استان فارس در تمام مدت، بدون استفاده از شیفت کاری یا تعطیلی، جهت انجام امور بیمهشدگان، کارفرمایان و بازنشستگان حاضر بودهاند.
نادری اعلام کرد: مهلت ثبت درخواست بازنشستگی برای افرادی که به دلیل اختلالات اینترنتی موفق به ثبت نشدهاند تا پایان فروردین ماه تمدید شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس گفت: بازدید و بررسی وضعیت شهرستان جهرم و واحدهای آسیبدیده ناشی از سیل اخیر با همراهی استاندار انجام گرفته و برنامههای حمایتی برای این مناطق در دست اجرا است.
وی تاکیدکرد: نیروهای مسلح علیرغم از دست دادن فرماندهان و افراد ارزشمند، همچنان با روحیهای قوی و آمادگی کامل در حال خدماترسانی هستند و بخشهای مختلف استان و مسؤولان با حساسیت کامل در کنار آنان قرار دارند.
آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی در شرایط بحران
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان فارس نیز در این نشست با تشریح گستره خدمات این سازمان گفت: مجموعه درمان تأمین اجتماعی از طریق بیمارستان شهید بهشتی، درمانگاههای شهری و مراکز پزشکی خانواده، به همراه حدود ۴هزار مرکز طرف قرارداد در سراسر کشور، خدمات وسیع و مستمری را به بیمهشدگان ارائه میدهد.
عباس محسنی افزود: این مراکز از کوچکترین واحدهای پزشکی خانواده تا بیمارستانهای بزرگ را شامل میشود و بخش خرید درمان غیرمستقیم نقش کلیدی در پشتیبانی از شبکه درمان دارد.
وی با اشاره به نقش جامعه کارگری در مدیریت شرایط دشوار سال جاری، اظهار داشت: جامعه کارگری در جریان جنگ دوازدهروزه و حوادث پس از آن حضوری فعال و مؤثر داشت و حتی یک روز خلل در فعالیت گروههای مختلف از جمله پاکبانان مشاهده نشد که نشان از مسئولیتپذیری این قشر دارد.
به گفته محسنی، در سفر اخیر معاون وزیر به استان فارس نیز عملکرد مراکز درمانی مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که علیرغم جنگ و محدودیتهای ناشی از تحریم، هیچ کمبود قابلتوجهی در سطح اقلام ضروری، تجهیزات پایه و دارو رخ نداده است. این وضعیت نتیجه مدیریت و برنامهریزی پیشدستانه در ماههای قبل عنوان شد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان فارس افزود: کارکنان درمانی و اداری سازمان در روزهای بحرانی بدون وقفه در محل کار حاضر بودهاند.
محسنی گفت: مدیران ستادی سازمان در تهران نیز به صورت میدانی در استانهای فارس، بوشهر، خوزستان و سایر مناطق حضور یافته و مسائل مراکز درمانی، بهویژه بیمارستان شهید بهشتی، را پیگیری کردهاند. حضور قائممقام مدیرعامل در این استانها از جمله اقدامات حمایتی سازمان در دوران دشوار اخیر اعلام شد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان فارس یادآور شد: بخشهای پشتیبانی و درمان در طول تعطیلات نوروز در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند تا بتوانند پاسخگوی نیاز بیماران و مراجعان باشند. با وجود آمادگی کامل مراکز برای پذیرش تعداد بالای مصدومان احتمالی، ضریب اشغال تختهای بیمارستانی تنها بین ۲ تا ۳ درصد کاهش یافت که این کاهش به دلیل لغو اعمال غیرضروری پزشکی بود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین همزمان با کاهش ضریب اشغال تختها، میزان مراجعه بیماران به بخش سرپایی افزایش داشت که بخش قابل توجهی از این مراجعهکنندگان از هموطنان استانهای بوشهر و هرمزگان بودند.
به گفته مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس، سناریوهای مختلف شامل امکان ورود ۵۰ تا ۱۰۰ مصدوم به صورت اورژانسی پیشبینی و ظرفیتسازی لازم برای آن انجام شده است. همچنین با توجه به تهدیدهای احتمالی علیه زیرساختها، برنامهریزی برای تأمین نیازهای سهروزه تا یکهفتهای صورت گرفته بود.
مدیر درمان تأمین اجتماعی در پایان با قدردانی از جامعه کارگری و کارکنان درمان تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر تلاشهای مداوم کارکنان، همچنان در مسیر ارائه خدمات پایدار، مستمر و باکیفیت به بیمهشدگان حرکت میکند و آمادگی کامل برای مدیریت شرایط ویژه را حفظ کرده است.