افزایش ۱۱ درصدی ذخیره آب سد یامچی اردبیل
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان اردبیل گفت: ذخیره آب سد یامچی به ۳۵ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، حمید فضایلی اظهار کرد: به تدریج با افزایش بارش ها طی روزهای آینده ورودی و خروجی سد یامچی به سمت تراز خواهد رفت.
وی افزود: سالانه ۴۶ میلیون متر مکعب آب از طریق سد یامچی برای مصرف شهروندان اختصاص مییابد که در افق ۱۴۲۵ این رقم به ۹۷ میلیون متر مکعب خواهد رسید.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اردبیل ادامه داد: از سد یامچی آب آشامیدنی شهرهای اردبیل، سرعین و مجتمع آبرسانی شهید کسایی یک و ۲ تامین میشود و در افق ۱۴۲۵ جمعیت ۸۵۰ هزار نفری زیرپوشش طرحهای آبرسانی قرار خواهد گرفت.
فضایلی ظرفیت ذخیره سد یامچی را ۸۲ میلیون متر مکعب اعلام و بیان کرد: در صورت مصرف بهینه شهروندان و همچنین جلوگیری از هدر رفت آب، تنش آبی در اردبیل وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه تامین آب آشامیدنی اردبیل از حوزههای مختلف پیگیری میشود، افزود: انتقال آب از قزلاوزن و سد عمارت برای تامین آب آشامیدنی مرکز استان در حال طراحی است که امید است با اجرا شدن این طرحها، دغدغهها و نارساییهای تامین آب آشامیدنی شهروندان برطرف شود.
فضایلی اظهار کرد: علاوه بر انتقال آب، از حوزههای دیگر از طریق چاههای داخل شهر اردبیل نیز ۲ میلیون متر مکعب آب به ظرفیت آبرسانی این شهر افزوده میشود.