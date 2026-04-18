به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان همدان؛ فرهاد بختیاری‌فر اظهار کرد: در این بازه زمانی مجموعاً ۳۲ هزار و ۸۹۲ مورد کلرسنجی در بخش شهری و روستایی انجام شده است که از این تعداد، ۸۳۳۴ مورد در شهرها و ۲۴ هزار و ۵۵۸ مورد در روستاها بوده است.

بختیاری‌فر تصریح کرد: آمار کل کدورت‌سنجی نیز در همین مدت به ۳۰ هزار و ۲۸۸ مورد رسیده که شامل ۸۳۴۰ مورد شهری و ۲۱ هزار و ۹۴۸ مورد روستایی است. همچنین 1996 نمونه آزمایش میکروبی از منابع و شبکه‌های آب استان برداشت شده که ۵۸۷ مورد شهری و ۱۴۰۹ مورد روستایی را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: در طی این دوره، ۱۱۵ نمونه فیزیکوشیمیایی در شرایط بحرانی، ۲۰۶۰ مورد بازدید از مخازن شهری و ۲۹۰۸ مورد بازدید از مخازن روستایی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان همچنین از انجام ۵۳۵ بازدید مشترک با کارشناسان مرکز بهداشت استان جهت پایش مستمر سلامت آب خبر داد و تأکید کرد که تمامی نتایج پایش‌ها بیانگر پایداری کیفیت آب آشامیدنی در حد استانداردهای ملی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سامانه ی پایش زیستی با استفاده از ماهی زبرا نیز در مرکز پایش استان همدان، به علت جلوگیری از تهدیدات بیوترویستی و طبق دستورالعمل‌ ابلاغی از آبفای کشور راه اندازی شده است.

بختیاری‌فر در پایان گفت: تلاش مجموعه آب و فاضلاب استان بر آن است تا با تقویت شبکه‌های پایش و همکاری نزدیک با دستگاه‌های نظارتی، کیفیت آب استان همواره در سطح مطلوب حفظ شود.

