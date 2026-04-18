مدیریت تنگه هرمز همچنان در دست ایران است

به گژارش ایلنا از یزد، محمد‌صالح جوکار اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم، اطلاع‌رسانی شفاف به مردم در مسائل مختلف است و آنچه امروز شاهد هستیم این است که در شرایط جنگی، مردم پای کار هستند و انتظار دارند برای حفظ دستاورد‌های انقلاب و خون‌خواهی امام شهیدشان و شهدای عزیز، اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد.

وی افزود: در این میان برخی اخبار منتشرشده شفاف و روشن نیست و همین موضوع باعث نگرانی مردم می‌شود.

جوکار با اشاره به اینکه مردم انتظار دارند برخی مسائل به‌صورت شفاف و دقیق بیان شود، گفت: هرگونه ابهام، نگرانی عمومی را افزایش می‌دهد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با رد دروغ پراکنی‌های رئیس جمهور کذاب آمریکای جنایتکار، به تشریح وضعیت کنونی تنگه هرمز پرداخت و گفت: درباره موضوع باز شدن تنگه هرمز؛ باید روشن شود که منظور باز شدن برای تمام کشتی‌ها است یا تنها برخی از آنها و اینکه آیا مسیر‌های مشخص برای ورود و خروج تعیین شده است یا خیر؟

جوکار با اشاره به اینکه، این موارد برای مردم اهمیت بسیاری دارد و آن را به‌دقت دنبال می‌کنند، گفت: رسانه‌های بیگانه نیز روایت‌های مختلفی منتشر می‌کنند و این مسئله نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند.

وی ادامه داد: بهتر است مسئولان، چه در حوزه دیپلماسی و چه درباره آنچه در میز مذاکرات گذشته، توضیحات شفاف ارائه دهند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: باید توجه داشت که موضوع تنگه مربوط به کشتی‌های تجاری کشور‌هایی است که متخاصم نیستند؛ این کشتی‌ها در آب‌راه‌های سرزمینی ما در مسیر‌های مشخص تردد می‌کنند.

وی تاکید کرد: شناور‌های نظامی به هیچ عنوان اجازه تردد ندارند و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز برقرار است و نیروی دریایی کشور نیز مدیریت تنگه را بر عهده دارد تا کشور‌های متخاصم نتوانند از شرایط پیش‌آمده سوءاستفاده کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت:قطعاً حضور مردم در خیابان ها، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، همراه با صبر، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن، پاسخ خود را خواهد داد و امیدواریم ان‌شاءالله این مسیر به پیروزی کامل ملت بزرگ و عزیزمان منتهی شود.

