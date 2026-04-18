بیش از ۵.۲ میلیون تن کالا در چهارمحال و بختیاری جابه جا شد

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته بیش از ۵ میلیون و ۲۰۱ هزار تن انواع کالاهای اساسی در استان جابه جا شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین مالکی امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: پنج هزار و  ۵۱۷ دستگاه کامیون و ۵۰۶۹ دستگاه تریلی تحت پوشش این شرکت‌ها، موفق به حمل ۵,۲۰۱,۸۴۱ تن کالا شدند.

وی افزود: این حجم جابجایی را نتیجه انسجام بخش خصوصی و حاکمیتی دانست و بر نقش کلیدی رانندگان با روحیه جهادی تأکید کرد.

مالکی بیان کرد: کالاهای جابه‌جا شده شامل آهن اسفنجی، کود اوره، سیمان، ورق گالوانیزه، میلگرد، خوراک ماهی، گازوئیل و شمش آهن است که نیازهای صنعتی، کشاورزی و ساختمانی استان و مناطق همجوار را تأمین کرده‌اند.

وی با اشاره به تنوع اقلام، این عملکرد را نشان‌دهنده مدیریت یکپارچه و کارآمد توصیف کرد.

 

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

