بیش از ۵.۲ میلیون تن کالا در چهارمحال و بختیاری جابه جا شد
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته بیش از ۵ میلیون و ۲۰۱ هزار تن انواع کالاهای اساسی در استان جابه جا شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین مالکی امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: پنج هزار و ۵۱۷ دستگاه کامیون و ۵۰۶۹ دستگاه تریلی تحت پوشش این شرکتها، موفق به حمل ۵,۲۰۱,۸۴۱ تن کالا شدند.
وی افزود: این حجم جابجایی را نتیجه انسجام بخش خصوصی و حاکمیتی دانست و بر نقش کلیدی رانندگان با روحیه جهادی تأکید کرد.
مالکی بیان کرد: کالاهای جابهجا شده شامل آهن اسفنجی، کود اوره، سیمان، ورق گالوانیزه، میلگرد، خوراک ماهی، گازوئیل و شمش آهن است که نیازهای صنعتی، کشاورزی و ساختمانی استان و مناطق همجوار را تأمین کردهاند.
وی با اشاره به تنوع اقلام، این عملکرد را نشاندهنده مدیریت یکپارچه و کارآمد توصیف کرد.