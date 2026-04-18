بازگشت ۹ تن از دریادلان ناوچه دنا به شیراز

۹ نفر از مجروحان ناوچه «دنا» با استقبال پرشور مردم و مسئولان شیراز صبح امروز ۲۹ فروردین به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش ایلنا، در این مراسم، شهروندان قدرشناس شیراز با ابراز همدردی و قدردانی، از ایستادگی خانواده‌های مجروحان تجلیل کردند.

 ناوشکن غیرمسلح دنا ۱۳ اسفند در راه بازگشت از رزمایش بین المللی هند بدون اخطار قبلی، قواعد عرفی و حقوق بشردوستانه و مقررات دریانوردی بین‌المللی هدف حمله ناجوانمردانه و غافلگیرانه دشمن آمریکایی قرار گرفت.

گفتنی است، تعداد ۱۳ نفر از شهدای والامقام دنا از خطه فارس هستند.

 

