بازگشت ۹ تن از دریادلان ناوچه دنا به شیراز
کد خبر : 1774671
۹ نفر از مجروحان ناوچه «دنا» با استقبال پرشور مردم و مسئولان شیراز صبح امروز ۲۹ فروردین به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
به گزارش ایلنا، در این مراسم، شهروندان قدرشناس شیراز با ابراز همدردی و قدردانی، از ایستادگی خانوادههای مجروحان تجلیل کردند.
ناوشکن غیرمسلح دنا ۱۳ اسفند در راه بازگشت از رزمایش بین المللی هند بدون اخطار قبلی، قواعد عرفی و حقوق بشردوستانه و مقررات دریانوردی بینالمللی هدف حمله ناجوانمردانه و غافلگیرانه دشمن آمریکایی قرار گرفت.
گفتنی است، تعداد ۱۳ نفر از شهدای والامقام دنا از خطه فارس هستند.