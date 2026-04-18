خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید معاون اقتصادی استانداری البرز از شرکت‌های خسارت دیده از جنگ اخیر

بازدید معاون اقتصادی استانداری البرز از شرکت‌های خسارت دیده از جنگ اخیر
کد خبر : 1774650
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز از شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی بهارستان که در جنگ اخیر دچار آسیب‌ شدند، بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، عزیزاله افضلی معاون اقتصادی استانداری البرز با حضور در شرکت‌های شهرک صنعتی بهارستان که در جنگ اخیر دچار آسیب شده بودند ضمن بازدید از خطوط تولید و ظرفیت‌های موجود شرکت آرام‌فارمدمهیا و شرکت راه‌بانان‌سازندگی، با مدیران و مسئولان این شرکت‌ها گفت‌وگو کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در این بازدید که با هدف بررسی مشکلات و چالش‌عای پیش روی این واحدهای تولیدی صورت گرفت بر ضرورت توجه جدی‌تر به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ و لزوم حمایت‌های همه جانبه برای رفع موانع تولید و فعال‌سازی ظرفیت‌های کامل این شرکت‌ها تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید