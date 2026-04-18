به گزارش ایلنا از البرز، عزیزاله افضلی معاون اقتصادی استانداری البرز با حضور در شرکت‌های شهرک صنعتی بهارستان که در جنگ اخیر دچار آسیب شده بودند ضمن بازدید از خطوط تولید و ظرفیت‌های موجود شرکت آرام‌فارمدمهیا و شرکت راه‌بانان‌سازندگی، با مدیران و مسئولان این شرکت‌ها گفت‌وگو کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در این بازدید که با هدف بررسی مشکلات و چالش‌عای پیش روی این واحدهای تولیدی صورت گرفت بر ضرورت توجه جدی‌تر به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ و لزوم حمایت‌های همه جانبه برای رفع موانع تولید و فعال‌سازی ظرفیت‌های کامل این شرکت‌ها تاکید کرد.

انتهای پیام/