به گزارش خبرنگار ایلنا، علی راستگو امروز ۲۹ فروردین در جلسه بزرگداشت هفته کار و کارگر با تشریح مشکلات معیشتی کارگران گفت: در بسیاری از بحران‌های اقتصادی، نخستین اقدام واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو است؛ زیرا کارگران آسیب‌پذیرترین و بی‌صداترین قشر جامعه محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به کاهش شدید ظرفیت برخی واحدهای تولیدی تصریح کرد: کارخانه‌هایی که سابقاً ۲هزار نفر نیرو داشتند، امروز بدون جذب نیروی جایگزین، تعداد کارگران خود را به حدود یک هزار نفر یا کمتر رسانده‌اند. در برخی موارد نیز افزایش ارزش زمین کارخانه‌ها موجب شده برخی سرمایه‌گذاران ترجیح دهند به‌جای ادامه فعالیت، واحد تولیدی را تعطیل کنند.

راستگو افزود: مجموع دریافتی کارگران دارای یک فرزند حدود ۲۲ میلیون تومان و برای دو فرزند حدود ۲۴ میلیون تومان است، در حالی که هزینه حداقلی مسکن به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده و درآمد کارگران هیچ تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد. حتی با فرض دریافتی ۲۶ میلیون تومان نیز تأمین حداقل‌های ضروری زندگی ممکن نیست.

امروز حمایت‌ها بیشتر در جهت سرمایه‌گذاران است تا کارگران

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس ادامه داد: فشار اقتصادی به‌طور مستمر و تدریجی بر کارگران وارد می‌شود و ناچاریم جلسات متعددی برای پیگیری مشکلات برگزار کنیم؛ با وجود مصوبات مشخص، معمولاً در روزهای پایانی مشکلات تازه‌ای ایجاد می‌شود که فشار مضاعفی بر جامعه کارگری وارد می‌کند.

راستگو هشدار داد: فشارهای شدید اقتصادی ممکن است به ایجاد تنش در میان کارگران منجر شود و این وضعیت می‌تواند امنیت شغلی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو انتظار می‌رود برای ایجاد آرامش و ثبات در جامعه کارگری برنامه‌ریزی دقیق انجام شود و مشکلات نادیده گرفته نشود.

او با اشاره به وضعیت بحرانی برخی کارخانجات گفت: از سازمان صمت فارس درخواست می‌شود گزارشی دقیق از شرایط واحدهای دچار مشکل، پیامدهای اقتصادی و موارد مرتبط با تعدیل نیرو ارائه کنند تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات کامل و واقعی صورت گیرد.

وی افزود: با وجود آگاهی از مشکلات، تلاش می‌کنیم شرایط کشور و حساسیت‌های موجود را در نظر بگیریم. در حالی که خانواده‌ها حتی با وجود مشکلات، همراه نوزادان خود در صحنه حضور دارند، وظیفه ما سنگین‌تر می‌شود.

راستگو ضمن قدردانی از همراهی نهادهای امنیتی اظهار کرد: همکاری این نهادها در بسیاری موارد مؤثر بوده و نبود این همراهی می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. در برخی واحدها چندین ماه حقوق پرداخت نشده است؛ اگر کارفرما قادر به اداره کارخانه نیست، باید مدیریت را واگذار کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس یادآور شد: در گذشته، چنانچه کارخانه‌ای دچار مشکل می‌شد، دولت برای مدتی معین مدیریت آن را برعهده می‌گرفت تا مشکلات مرتفع شود، اما امروز حمایت‌ها بیشتر در جهت سرمایه‌گذاران است تا کارگران؛ این در حالی است که برای برخی مأموریت‌های خارجی مبالغ قابل توجهی پرداخت می‌شود، اما کارگران در سخت‌ترین شرایط کمترین دریافتی را دارند و این وضعیت پذیرفتنی نیست.

برنامه‌های هفته کارگر و ضرورت تغییر رویکرد اداری

راستگو با اشاره به برنامه‌های هفته کارگر گفت: این هفته از پنجم تا یازدهم اردیبهشت برگزار می‌شود و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه معاونت فرهنگی، در زمینه صدور مجوز و همکاری‌های لازم فعال باشند. طی ۴دهه گذشته هیچ‌یک از تجمعات کارگری خانه کارگر مشکلی ایجاد نکرده و همواره با دعوت از مسئولان همراه بوده است.

به اعتقاد وی حضور مسئولان عالی‌رتبه همچون وزیر، استاندار یا رئیس‌جمهور در جمع کارگران پیامی مهم از احترام و توجه به این قشر منتقل می‌کند و امید را در جامعه کارگری افزایش می‌دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس همچنین بر ضرورت اصلاح نگرش اداری و ارتقای شیوه پاسخ‌گویی به مردم تأکید کرد و گفت: تلاش شخصیت‌ها و هنرمندانی که امروز در میان ما نیستند باید برای ما درس باشد تا با اراده‌ای جدی به خدمات‌رسانی صحیح به مردم بپردازیم. وظیفه ما برخورد محترمانه و مسئولانه با همه مراجعه‌کنندگان است. در حالی که انتظار می‌رود کار مردم بدون معطلی انجام شود، گاه مشاهده می‌شود که کارکنان پشت میز نشسته و جای ارباب‌رجوع و مسئول جابه‌جا می‌شود.

راستگو تأکید کرد: جامعه کارگری شریف‌ترین و مظلوم‌ترین قشر جامعه است و در عین حال واقعی‌ترین کارشناسان اقتصادی کشور به شمار می‌رود. اگر یک کارشناس اقتصادی بتواند با ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه‌های زندگی خود را تا پنجم ماه مدیریت کند، من شخصاً حاضر به دریافت جایزه صلح نوبل و تقدیم آن هستم؛ اما کارگران با همین مبالغ اندک زندگی خود را اداره می‌کنند و صدایی از آن‌ها شنیده نمی‌شود.

وی گفت: در حالی که کارگران بدون پشتوانه مالی با صبر و تحمل ادامه می‌دهند، برخی اقشار برخوردار با وجود امکانات فراوان بیشترین اعتراض‌ها را دارند.

خدمات آموزشی و رفاهی خانه کارگر و مطالبه اصلاح ساختارها

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با قدردانی از همراهی برخی مدیران و مسئولان، بر ضرورت حمایت مؤثرتر از فعالیت‌های کارگری تأکید کرد.

راستگو با بیان اینکه مجموعه خانه کارگر فارس بدون اتکا به حمایت‌های مالی کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کند، افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ رشته آموزشی رایگان شامل دوره‌های کامپیوتر، خیاطی و سایر آموزش‌های مهارتی در این مرکز برگزار می‌شود و مشاوره‌های تخصصی نیز بدون دریافت هزینه ارائه می‌گردد. این اقدامات صرفاً بر پایه ظرفیت‌های داخلی انجام شده است.

وی تعداد افراد تحت پوشش دفترچه‌های این مرکز را حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: با وجود این حجم فعالیت و خدمات، تاکنون هیچ مقام مسئولی برای قدردانی یا حمایت عملی مراجعه نکرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس همچنین به استفاده کارگران و خانواده‌ها از امکانات ورزشی مجموعه اشاره کرد و افزود: امکانات ورزشی با تخفیف ویژه در اختیار کارگران قرار دارد و این خدمات نیز بدون دریافت کمک بیرونی ایجاد شده است. انتظار می‌رود اصناف و نهادهای مرتبط، از جمله آقای رهایی، در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

راستگو با تأکید بر ضرورت حمایت از نمایندگان و مسئولانی که در کنار جامعه کارگری هستند، گفت: خانه کارگر همواره از مدیرانی که صادقانه در کنار کارگران قرار می‌گیرند حمایت کرده و از هرگونه بی‌احترامی به آنان جلوگیری کرده است.

وی با قدردانی از مدیران حوزه درمان تأمین اجتماعی فارس اظهار داشت: مدیریت درمان فارس در مدت کوتاه تلاش‌های قابل توجهی انجام داده‌اند، اما وضعیت کنونی حوزه درمان تأمین اجتماعی رضایت‌بخش نیست و نیازمند بازنگری جدی و اصلاح ساختارهاست.

راستگو همچنین با اشاره به وضعیت بازنشستگان گفت: بیش از ۹۰ درصد مشکلات بازنشستگان و کارگران مستقیماً با سازمان تأمین اجتماعی مرتبط است؛ وعده داده شده است که حقوق بازنشستگان در روزهای جاری پرداخت شود و امیدواریم این تعهد عملی شود.

وی تأکید کرد: خانه کارگر هیچ درخواست شخصی ندارد و تمامی مطالبات صرفاً برای بهبود کیفیت جلسات، ارائه خدمات کارگری و تقویت ساختارهای حمایتی مطرح می‌شود.

راستگو با اشاره به تراکم جلسات و محدودیت زمانی مدیران تصریح کرد: انتظار می‌رود در میان برنامه‌های متعدد، زمانی مشخص برای بررسی مسائل جامعه کارگری اختصاص یابد. جامعه کارگری با وجود مشکلات متعدد، همواره همراه بوده و نیازمند توجه و حمایت جدی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد مشکلات حوزه کارگری، درمان، و واحدهای تولیدی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مرتبط و حمایت مسئولان برطرف شود.

