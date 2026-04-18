انجام بیش از یک هزار عمل جراحی در لرستان در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، جلال الدین امیری روز شنبه بیست و نهم فروردین ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ۱۷۱۸۸ اعمال جراحی انجام شده در این ایام، ۱۷۸۲ مورد مربوط به مجروحین جنگ تحمیلی سوم بوده است. در این مدت عمل جراحی ۳۴۹ مجروح جنگی در شرایط بستری و ۱۴۳۳ مجروح در شرایط سرپایی انجام شده است.

وی افزود: در ایام جنگ رمضان تعداد ۲۸۳۸ مجروح جنگی به مراکز درمانی استان لرستان مراجعه کرده‌اند که تعداد ۲۶۶۹ مورد در مراکز دولتی و ۱۶۹ مورد در مراکز خصوصی پذیرش شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تمجید از خدمات بی‌شائبه و جهادی کادر درمان در این جنگ تحمیلی، اضافه کرد: در ایام جنگ رمضان نه تنها خدشه‌ای به خدمات در تمامی مراکز خدمات دهنده دانشگاه علوم پزشکی به ویژه مراکز درمانی وارد نشد، بلکه پرسنل خدوم حوزه‌ی سلامت استان با عزم بیش‌تر خدمات خود را ارائه کردند.

امیری افزود: در این ایام پزشکان با توان مضاعف در صحنه‌ی خدمت حضور داشتند به گونه‌ای که ۱۷۳۳۹۶ ویزیت بیماران انجام شد که از این بین ۲۱۴۷۸ مورد را پزشکان متخصص انجام دادند.

وی تصریح کرد: در ایام جنگ رمضان ۴۳۶۵۳ مورد مراجعه به مراکز درمانی انجام شده است که ۲۰۰۷۳ مورد منجر به بستری و ۲۳۵۸۰ مورد به صورت سرپایی درمان شدند.

