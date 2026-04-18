تولید انرژی خالص نیروگاه شهیدسلیمی نکا ۹ درصد افزایش یافت
تولید انرژی خالص سال گذشته نیروگاه شهیدسلیمی نکا با حدود ۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ماقبل از مرز ۱۰ میلیارد و ۲۳۴ میلیون کیلو وات ساعت گذشت.
به گزارش ایلنا، سرپرست شرکت مدیریت تولیدبرق نکا با بیان اینکه سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۲۳۴ میلیون و ۸۹۶ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی خبر داد و گفت: بیش از ۷۷ درصد انرژی تولیدی سال قبل در واحدهای بخار و حدود ۲۳ درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد.
نوراله ادبی فیروزجائی ادامه داد: واحدهای بخار نیروگاه نکا با بیش از ۴۵ سال بهره برداری با چالشهای اساسی محدودیت تولید، مانند عمر بالا و فرسودگی سیستم ها و تجهیزات بویژه در بخش سوخت و احتراق، افت بازدهی و کیفیت آب چاه های تغذیه کننده واحدها و نیز سرعت گیری روند کاهش سطح آب دریا روبرو هستند اما خوشبختانه با تلاش و همت مضاعف همه همکاران، تولید خالص نیروگاه پس از چهار سال مجدداً از مرز ۱۰ میلیارد گذشت و حدود ۱۰۶.۷ درصد انرژی تعهدی نیروگاه در سال گذشته محقق شد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی کامل همه واحدهای نیروگاهی برای تولید پایدار انرژی در فصول مختلف سال گفت: از مهر ماه سال گذشته تاکنون در راستای ارتقاء میزان آمادگی واحدها برای تولید پایدار انرژی در تابستان، فعالیتهای تعمیراتی طبق برنامه در این نیروگاه در حال انجام است و طی روزهای آینده همه واحدهای این نیروگاه برای تولید پایدار انرژی در مدار تولید قرار خواهند گرفت.
ادبی در پایان با بیان اینکه کارکنان نیروگاهها علیرغم تنگناها و سختیهای زیاد و بخصوص در شرایط جنگ تحمیلی و تهدید زیرساختهای تولید انرژی، بیوقفه و شبانهروزی در تلاشند تا در تولید مطمئن و پایدار برق و آسایش مردم خللی بوجود نیاید، از هموطنان فهیم خواست تا مثل همیشه با مدیریت کردن مصارف انرژی خود در زمانهای اوج مصرف، به خادمان خود در صنعت برق کمک کنند تا پیک مصرف تابستان امسال را هم با کمترین مشکل سپری نماییم.