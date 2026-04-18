تولید انرژی خالص نیروگاه شهیدسلیمی نکا ۹ درصد افزایش یافت

به گزارش ایلنا، سرپرست شرکت مدیریت تولیدبرق نکا با بیان اینکه سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۲۳۴ میلیون و ۸۹۶ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی خبر داد و گفت: بیش از ۷۷ درصد انرژی تولیدی سال قبل در واحدهای بخار و حدود ۲۳ درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد.

نوراله ادبی فیروزجائی ادامه داد: واحدهای بخار نیروگاه نکا با بیش از ۴۵ سال بهره برداری با چالش‌های اساسی محدودیت تولید، مانند عمر بالا و فرسودگی سیستم ها و تجهیزات بویژه در بخش سوخت و احتراق، افت بازدهی و کیفیت آب چاه های تغذیه کننده واحدها و نیز سرعت گیری روند کاهش سطح آب دریا روبرو هستند اما خوشبختانه با تلاش و همت مضاعف همه همکاران، تولید خالص نیروگاه پس از چهار سال مجدداً از مرز ۱۰ میلیارد گذشت و حدود ۱۰۶.۷ درصد انرژی تعهدی نیروگاه در سال گذشته محقق شد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی کامل همه واحدهای نیروگاهی برای تولید پایدار انرژی در فصول مختلف سال گفت: از مهر ماه سال گذشته تا­کنون در راستای ارتقاء میزان آمادگی واحدها برای تولید پایدار انرژی در تابستان، فعالیت­‌های تعمیراتی طبق برنامه در این نیروگاه در حال انجام است و طی روزهای آینده همه واحدهای ­این نیروگاه برای تولید پایدار انرژی در مدار تولید قرار خواهند گرفت.

ادبی در پایان با بیان اینکه کارکنان نیروگاه­‌ها علیرغم تنگناها و سختی­های زیاد و بخصوص در شرایط جنگ تحمیلی و تهدید زیرساخت‌های تولید انرژی، بی­وقفه و شبانه­روزی در تلاشند تا در تولید مطمئن و پایدار برق و آسایش مردم خللی بوجود نیاید، از هم‌وطنان فهیم خواست تا مثل همیشه با مدیریت کردن مصارف انرژی خود در زمان­‌های اوج مصرف، به خادمان خود در صنعت برق کمک کنند تا پیک مصرف تابستان امسال را هم با کمترین مشکل سپری نماییم.

انتهای پیام/