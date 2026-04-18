توقیف بیلمکانیکی و دستگیری ۵ متخلف تخریب اراضی ملی در مرودشت
یگان حفاظت محیط زیست مرودشت در دو عملیات، ۵ متخلف تخریب و تصرف اراضی ملی در منطقه حفاظتشده تنگ بستانک را دستگیر و یک دستگاه بیلمکانیکی فعال در برداشت غیرمجاز خاک و سنگ را توقیف کرد.
به گزارش ایلنا، در پی پایشهای میدانی و رصد مستمر یگان حفاظت محیط زیست مرودشت، ۴مورد تخریب و تصرف اراضی ملی در محدوده منطقه حفاظتشده تنگ بستانک کشف و متوقف شد و پس از تشکیل پرونده متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت، یک دستگاه بیلمکانیکی که سطحی بیش از ۳هزار مترمربع از اراضی جنگلی اقدام به برداشت غیرمجاز خاک و سنگ کرده بود، با دستور مقام قضایی توقیف شد و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.
سعید هرمزیان، تأکید کرد: اقدامات قاطع برای جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی در اولویت قرار دارد و برخورد قانونی با متصرفان انفال با جدیت دنبال میشود.
وی مشارکت مردم و گزارشهای مردمی را یکی از بازوهای مهم حمایت از عرصههای طبیعی دانست.