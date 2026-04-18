ناوگان فارس پیشرو حمل کالای اساسی در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، علیرضا امیری از پیشتازی استان فارس در حمل کالای اساسی از بنادر جنوبی کشور خبر داد و اظهار داشت: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس با انجام ۳ هزار و ۳۳۷ سرویس حمل کالای اساسی از استان هرمزگان از ابتدای جنگ رمضان و در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ تاکنون، با اختلاف نسبت به سایر استان‌ها رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس افزود: این آمار نشان‌دهنده همت والا و تلاش فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه رانندگان پرتلاش استان فارس در تأمین و جابه‌جایی کالاهای اساسی کشور در ایام جنگ است و نقش مهمی در پشتیبانی از زنجیره تأمین کالا ایفا کرده است.

امیری همچنین تصریح کرد: در این بازه زمانی ۳۰ درصد از حمل کالاهای اساسی استان هرمزگان توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس انجام شده که بیانگر ظرفیت بالای ناوگان باری استان و مشارکت مؤثر رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در این عرصه است.

