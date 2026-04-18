ناوگان فارس پیشرو حمل کالای اساسی در جنگ رمضان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس با اشاره به نقش اساسی ناوگان حمل و نقل این استان طی جنگ رمضان، گفت: با انجام ۳ هزار و ۳۳۷ سرویس حمل کالای اساسی توسط ناوگان حمل و نقل استان فارس، این استان رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا امیری از پیشتازی استان فارس در حمل کالای اساسی از بنادر جنوبی کشور خبر داد و اظهار داشت: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس با انجام ۳ هزار و ۳۳۷ سرویس حمل کالای اساسی از استان هرمزگان از ابتدای جنگ رمضان و در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ تاکنون، با اختلاف نسبت به سایر استان‌ها رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس افزود: این آمار نشان‌دهنده همت والا و تلاش فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه رانندگان پرتلاش استان فارس در تأمین و جابه‌جایی کالاهای اساسی کشور در ایام جنگ است و نقش مهمی در پشتیبانی از زنجیره تأمین کالا ایفا کرده است.

امیری همچنین تصریح کرد: در این بازه زمانی ۳۰ درصد از حمل کالاهای اساسی استان هرمزگان توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس انجام شده که بیانگر ظرفیت بالای ناوگان باری استان و مشارکت مؤثر رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در این عرصه است.

