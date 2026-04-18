تایید صلاحیت ۳۷ داوطلب برای انتخابات مجلس در هرمزگان

برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مرکزی هرمزگان صلاحیت ۳۷ داوطلب تایید شده است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، رئیس هیات نظارت شورای نگهبان در هرمزگان گفت: انتخابات میان دوره ای مجلس برای انتخاب یک نماینده از حوزه مرکزی هرمزگان همزمان با انتخابات شورای شهر و روستا برگزار می شود.

عبدالله صادقی افزود: مجموع متقاضیان برای این انتخابات در این مرحله ۴۹ نفر بود که صلاحیت هشت نفر تأیید نشد، سه نفر نیز شکایتی برای بررسی صلاحیت نداشتند و یک نفر نیز انصراف داد.

با انتخاب محمد آشوری به عنوان استاندار هرمزگان، وی از جایگاه نمایندگی استعفا داده بود.

حوزه مرکزی هرمزگان شامل شهرستان های بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندر خمیر و بوموسی است.

انتخابات میان دوره ای مجلس و شورای شهر تا اردیبهشت برگزار می شود.

