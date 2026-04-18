ممنوعیت ورود دام به مراتع تا ۱۵ اردیبهشت
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به بارشهای مناسب بهاره، از بهبود وضعیت مراتع استان نسبت به سالهای گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، محمدحسین رستمی، با اشاره به بارندگیهای مناسب بهاره گفت: بارشهای خوب امسال باعث شده پوشش گیاهی مراتع وضعیت مطلوبتری داشته باشد و شرایط نسبت به سالهای گذشته بهتر شود.
وی با بیان اینکه طبق تقویم کوچ عشایر، دامداران از ۱۵ اردیبهشت مجاز به ورود دام به مراتع هستند، افزود: ورود دام قبل از این تاریخ ممنوع است.
رستمی با بیان اینکه ورود زودتر از موعد مقرر طبق قانون حفاظت و بهرهبرداری، مشمول جریمه است، اظهار کرد: برای هر روز تعجیل در ورود دام به مراتع و برای هر تعداد دام اضافه، جرایمی تعیین شده که اعمال خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان اینکه ورود زودهنگام دام موجب آسیب به مراتع میشود، تاکید کرد: گیاهان تازهرویش که هنوز استقرار کامل نیافتهاند در صورت تعلیف زودهنگام ممکن است از بین بروند، بنابراین لازم است زمان کافی برای رشد و استحکام ریشه گیاهان فراهم شود.
رستمی همچنین وسعت مراتع استان را حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: مراتع کرمانشاه در سه طبقه متراکم، نیمهمتراکم و تنک دستهبندی میشوند.
وی اضافه کرد: بیشترین مراتع استان کرمانشاه در شهرستان کرمانشاه و شهرستانهای شرقی استان قرار دارند.