ممنوعیت ورود دام به مراتع تا ۱۵ اردیبهشت

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، محمدحسین رستمی، با اشاره به بارندگی‌های مناسب بهاره گفت: بارش‌های خوب امسال باعث شده پوشش گیاهی مراتع وضعیت مطلوب‌تری داشته باشد و شرایط نسبت به سال‌های گذشته بهتر شود.

وی با بیان اینکه طبق تقویم کوچ عشایر، دامداران از ۱۵ اردیبهشت‌ مجاز به ورود دام به مراتع هستند، افزود: ورود دام قبل از این تاریخ ممنوع است.

رستمی با بیان اینکه ورود زودتر از موعد مقرر طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری، مشمول جریمه است، اظهار کرد: برای هر روز تعجیل در ورود دام به مراتع و برای هر تعداد دام اضافه، جرایمی تعیین شده که اعمال خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان اینکه ورود زودهنگام دام موجب آسیب به مراتع می‌شود، تاکید کرد: گیاهان تازه‌رویش که هنوز استقرار کامل نیافته‌اند در صورت تعلیف زودهنگام ممکن است از بین بروند، بنابراین لازم است زمان کافی برای رشد و استحکام ریشه گیاهان فراهم شود.

رستمی همچنین وسعت مراتع استان را حدود یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: مراتع کرمانشاه در سه طبقه متراکم، نیمه‌متراکم و تنک دسته‌بندی می‌شوند.

وی اضافه کرد: بیشترین مراتع استان کرمانشاه در شهرستان کرمانشاه و شهرستان‌های شرقی استان قرار دارند.

انتهای پیام/