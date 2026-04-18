داوود آبیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: آغاز جنگ ۱۲ روزه در خرداد ماه سال ۱۴۰۴، ناآرامی‌های دی ماه و در نهایت حملات ددمنشانه در اسفند ماه، ضربات سنگینی را بر پیکره این صنعت وارد کرد و موجب شد تا برغم تلاش‌های صورت گرفته برای احیای بازار، ۹۲ درصد از حضور گردشگران در شهر اصفهان کاسته شود.

وی افزود: شهر اصفهان، با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی فراوان و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل گردشگری، همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. اما سال ۱۴۰۴ سالی تلخ و پرچالش برای این صنعت در اصفهان رقم خورد.

آبیان ادامه داد: با آغاز جنگ ۱۲ روزه از ابتدای سال ۱۴۰۴، رکود قابل توجهی در حوزه گردشگری اصفهان حاکم شد. پس از آن، با وجود تلاش‌هایی برای تحریک بازار و تولید محتوا، ناآرامی‌های دی ماه نیز دوباره منجر به رکود شد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: در راستای مقابله با این وضعیت، طرح «نصف جهان با نصف بها» و اکران اصفهان در تهران اجرا شد و آمادگی برای نمایشگاه گردشگری تهران با هماهنگی شهرداری تهران فراهم شد. همچنین، ظرفیت هتل‌ها از کمتر از ۵ درصد به بالای ۵۰ درصد رسید و بانک‌های عامل برای ارائه کارت‌های گردشگری ترغیب شدند.

آبیان گفت: متأسفانه، در تاریخ ۹ اسفند ماه، اصفهان مورد حملات صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفت و استان اصفهان در رتبه دوم حملات جنگ قرار داشت که این حملات که بخش‌های فرهنگی-تمدنی اصفهان از جمله میدان نقش جهان، کاخ گلستان، مسجد امام، مسجد شیخ لطف‌الله، بازار قیصریه، و به ویژه چهل‌ستون را هدف قرار داد، خسارات فراوانی به بار آورد. همچنین، بناهای تاریخی در کوشک و برخی شهرستان‌های استان نیز از این حملات در امان نماندند.

خسارت ۲۰ تا ۲۵ درصدی به تأسیسات گردشگری استان

وی با بیان اینکه، آسیب‌های وارده به بخش گردشگری اصفهان شامل دو بخش است گفت:بخش اول مربوط به آسیب‌های فیزیکی بود که موجب تخریب بناهای تاریخی و تأسیسات گردشگری شد. به عنوان مثال، هتل مجلل چهارباغ عباسی، یکی از هتل‌های تازه تأسیس اصفهان، حدود ۲۰ درصد تخریب شد که خسارتی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان به آن وارد آمد.

آبیان گفت: بخش دوم نیز مربوط به تأثیرات غیرمستقیم یعنی کاهش حضور گردشگران به دلیل احساس ناامنی ناشی از جنگ بود، این امر منجر به کاهش ۹۲ درصدی حضور گردشگران در شهر اصفهان شد.

توزیع متوازن سفر و رونق در شهرستان‌ها

معاون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به توزیع متوازن سفر به سایر شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: شهرستان‌های شرقی و غربی استان، روند رو به رشد گردشگر یا تعادل با سال گذشته را تجربه کردند.

وی ادامه داد: در همین راستا کاشان نیز در ایام نوروز ۱۴۰۵، با بازدید از جاذبه‌های گردشگری و سایت موزه‌های خود، رتبه دوم بازدید از جاذبه‌های گردشگری در سطح کشور را به دست آورد.

ثبت برند گردشگری کویری

وی با بیان اینکه،امسال، شعار گردشگری اصفهان با عنوان «اصفهان، پایتخت گردشگری کویری ایران» ثبت شد و با استقبال خوبی مواجه گردید گفت: هفت شهرستان استان دارای جاذبه‌های کویری با قابلیت‌ها و زیرساخت‌های مناسب برای حضور تورهای گردشگری هستند. این مناطق به دلیل عاری بودن از آلودگی‌های نوری، مکان مناسبی برای نجوم، رصد ستارگان، و طبیعت‌گردی محسوب می‌شوند. روستای مصر نیز به عنوان یکی از این مقاصد برجسته مطرح است.

آبیان گفت:روستای مصر به عنوان روستایی هدف گردشگری و منحصر به فرد، در مسیر جهانی شدن گام برداشته و رتبه سوم کشوری را در این زمینه کسب کرده است. پرونده این روستا برای تکمیل و معرفی بیشتر در حال نهایی شدن است.

برگزاری ایونت‌ها و گردشگری مقاومت

وی ادامه داد:با وجود شرایط دشوار، برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای مختلف در نوروزگاه ها در دستور کار قرار داشت که با آغاز جنگ تحمیلی ۴۰روزه اجرا نشد.

آبیان با اشاره به نامگذاری سال ۴۰۵ به عنوان “سال اقتدار”، گفت:خط مشی حوزه گردشگری اصفهان بر گردشگری مقاومت متمرکز شده است که در این راستا، مستندسازی رویدادها و نمایش ایستادگی مردم اصفهان در شب‌های حمله، در حال پیگیری است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه،اصفهان به عنوان اولین استان، در حال پیگیری طرح حمایت از تأسیسات گردشگری آسیب‌دیده از جنگ است گفت: با تدبیر استاندار و همکاری تمام دستگاه‌ها، بسته‌های حمایتی برای جبران خسارات وارده به مراکز نظامی، مسکونی و فعالان حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است.

چالش هتل‌ها و کاهش نیروی کار

وی در ادامه به عدم حضور گردشگران، در اصفهان اشاره کرد و گفت: هتل‌های اصفهان با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می‌کنند و بسیاری از آن‌ها عملاً تعطیل شده‌اند.

آبیان افزود:هتل‌هایی که پیش از این ۳۵۰ نفر پرسنل داشتند، پس از چند ماه عدم فعالیت، با مشکلاتی مواجه شده‌اند. تلاش بر این است که با ارائه تسهیلات ارزان قیمت، تخفیف در خدمات (آب، برق، گاز)، و حمایت‌های بیمه بیکاری و بخشودگی عوارض توسط شهرداری‌ها، از تعطیلی کامل کسب و کارها و تعدیل نیرو جلوگیری شود.

وی گفت: همچنین برای روشن نگهداشتن صنعت گردشگری استان گردشگری اصفهان مطرح شده است که تا حدودی از تعدیل نیرو در این صنعت جلوگیری شود.

بسته‌های حمایتی استانی و درخواست از دولت

وی بیان کرد:استانداری اصفهان بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را برای کسب و کارهای گردشگری در نظر گرفته است, همچنین، از دولت محترم درخواست شده است تا با توجه به وابستگی اقتصاد استان به گردشگری و صنایع دستی، بسته‌های حمایتی جامعی را برای این حوزه ارائه کند همچنین، ستاد تسهیل استان به ریاست استاندار، مصوباتی را برای حمایت از فعالان حوزه گردشگری در نظر گرفته که به زودی ابلاغ خواهد شد.

آبیان گفت: بعد از حملات به اماکن تاریخی استان دبیر کل یونسکو به همراه خبرنگاران خارجی وارد اصفهان شده و از اماکن خسارت دیده بازدید کردند و زنجیره انسانی نیز در اعتراض به حملات دشمن، در اماکن تاریخی اصفهان تشکیل شد .

وی با اشاره به اینکه, اماکن خسارت دیده استان اصفهان قابل مرمت و بازسازی هستند افزود: تلاش بر این است که با حمایت خیرین، فعالان حوزه گردشگری و اعتبارات دولتی، و همکاری شهرداری مرمت این بناها در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم جلوگیری از تعدیل نیروهای متخصص در هتل‌ها و مراکز اقامتی تأکید کرد و افزود: از دست دادن این نیروها می‌تواند در آینده، روند بازسازی و احیای صنعت گردشگری را دشوار سازد.

