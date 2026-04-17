به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، دکتر عبداله علی‌پناه بهنمیری مدیر مجتمع فجر انرژی از برقراری کامل زیرساخت‌های حیاتی تأمین آب، برق، گازهای صنعتی و سرویس‌های پشتیبانی در سایت‌های ۳، ۲ و ۱ خبر داد.

بر اساس این گزارش، خط آب DM (آب دیونیزه) تا سایت ۳ با موفقیت برقرار شده و هم‌اکنون تمامی شرکت‌های مستقر از آن بهره‌مند می‌شوند. همچنین خط آب RO نیز تا سایت ۳ راه‌اندازی شده و پایدار است.

در ادامه این عملیات گسترده، شبکه‌های زیر نیز با موفقیت راه‌اندازی شدند:

· خط نیتروژن (آماده بهره‌برداری) تا سایت ۳

· خط هوای ابزار دقیق تا سایت ۵

· خط هوای سرویس تا سایت ۳

· خط آب سرویس و بهداشتی تا سایت ۵

· خط آب فایر (آتش‌نشانی) در تمامی سایت‌ها

همچنین برق تمامی سایت‌ها به صورت پایدار برقرار شده و شبکه توزیع انرژی در وضعیت سبز قرار دارد.

تنها ۳ خط باقیمانده

بر اساس اعلام مدیر مجتمع فجر انرژی خلیج فارس، خطوط گاز کم‌فشار، اکسیژن و خط بخار حداکثر تا ۳۰ ساعت آینده برقرار خواهند شد که با آن، چرخه تأمین تمامی نیازهای حیاتی واحدهای پتروشیمیایی کامل می‌شود.

