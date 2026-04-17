وعدهای که محقق شد؛
فجر انرژی خلیجفارس در آستانه تکمیل چرخه تأمین آب، برق و گازهای صنعتی
خطهای حیاتی DM، RO، آب آتش نشانی، برق و هوای ابزار دقیق شرکت فجر انرژی خلیج فارس به سایت ۳ و ۵ منطقه ویژه پتروشیمی رسید، تنها ۳۰ ساعت تا وصل شدن آخرین حلقههای خطوط اکسیژن و بخار باقی مانده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیجفارس، دکتر عبداله علیپناه بهنمیری مدیر مجتمع فجر انرژی از برقراری کامل زیرساختهای حیاتی تأمین آب، برق، گازهای صنعتی و سرویسهای پشتیبانی در سایتهای ۳، ۲ و ۱ خبر داد.
بر اساس این گزارش، خط آب DM (آب دیونیزه) تا سایت ۳ با موفقیت برقرار شده و هماکنون تمامی شرکتهای مستقر از آن بهرهمند میشوند. همچنین خط آب RO نیز تا سایت ۳ راهاندازی شده و پایدار است.
در ادامه این عملیات گسترده، شبکههای زیر نیز با موفقیت راهاندازی شدند:
· خط نیتروژن (آماده بهرهبرداری) تا سایت ۳
· خط هوای ابزار دقیق تا سایت ۵
· خط هوای سرویس تا سایت ۳
· خط آب سرویس و بهداشتی تا سایت ۵
· خط آب فایر (آتشنشانی) در تمامی سایتها
همچنین برق تمامی سایتها به صورت پایدار برقرار شده و شبکه توزیع انرژی در وضعیت سبز قرار دارد.
تنها ۳ خط باقیمانده
بر اساس اعلام مدیر مجتمع فجر انرژی خلیج فارس، خطوط گاز کمفشار، اکسیژن و خط بخار حداکثر تا ۳۰ ساعت آینده برقرار خواهند شد که با آن، چرخه تأمین تمامی نیازهای حیاتی واحدهای پتروشیمیایی کامل میشود.