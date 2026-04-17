رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:
یک کشته و 2 مصدوم؛ نتیجه تصادف موتورسیکلت با عابر پیاده در اراک
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده در اراک، یک جوان 18 ساله جان خود را از دست داد. در این حادثه رانندگی 2 نفر نیز مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد افزود: در این سانحه که عصر امروز در انتهای پارک جنگلی اراک رخ داد سرنشین 18 ساله موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. همچنین در این حادثه رانندگی عابر پیاده و راکب موتورسیکلت دچار مصدومیت شدند.
وی ادامه داد: با اعلام گزارش این حادثه رانندگی به مرکز فوریتهای پزشکی استان مرکزی، 3 دستگاه آمبولانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند. در این راستا پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و فوریتهای پزشکی، 2 مصدوم حادثه به مراکز بهداشتی و درمانی منتقل شدند.